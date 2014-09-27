تسهیلات ویژه وزارت بهداشت برای پیام آوران بهداشت در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جمع پیام آوران بهداشت پادگان آیت الله خاتمی یزد ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و تشکر از سرداران فتوحی،میرحسینی و ستاد کل نیروهای مسلح و سردار فیروزآبادی گفت: امیدوارم مدتی که شما در پادگان با آموزش های فرهنگی و رزمی آشنا شدید مفید واقع شده باشد.

وزیر بهداشت افزود: بخشی از تجربیات ارزنده زندگی شما مربوط به این دوران است و ممکن است سخت به نظر برسد اما این را بدانید که این مقطع از زندگی، نقطه آغاز شیرین ترین دوره حیات شما خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شما در مقطع سنی هستید که گرفتار پست، مقام و موقعیت نشده و دوستی هایتان از جنس معرفت است، افزود: گاهی بهترین دوستی ها در دوران سربازی شکل می گیرد و این دوران فرصت مغتنمی است برای تجربیات بسیار مفید که باید از آن حداکثر استفاده را ببرید.

دکتر هاشمی با تاکید بر مسئولیت های سنگین دولت در حوزه سلامت گفت: پیشرفت و توسعه هر کشوری در گرو سلامت مردم آن کشور است و امروزه اکثر کشورها و دولت ها مهمترین اولویت خود را به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می دهند.

وی افزود: دولت یازدهم نیز مسئله سلامت را جزو اولویت های نخستین خود قرار داده و مصصم است که برای حل مشکلات بهداشت و درمان مردم قدم های موثری را بردارد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این نخستین بار است که در حوزه پیام آوران بهداشت سهم بیشتری از سربازان به مناطق محروم و نیازمند اختصاص داده می شود، گفت: اکنون فرصت بسیار خوبی برای همه عزیزان گروه پزشکی کشور است که از این مسیر بتوانند خدمت مقدس سربازی خود را در حوزه سلامت سپری کنند.

دکتر هاشمی خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت مشوق هایی را در این خصوص در نظر گرفته و ما امیدواریم بتوانیم با جذب گروه بیشتری در این حوزه در جهت ارتقای سلامت جامعه گام های موثری برداریم.

دکتر هاشمی با تاکید بر اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی بسیار غنی است و پیشینه تاریخی بسیار درخشانی دارد، گفت: دنیا به ایران مقتدر نیازمند است و البته ما هم به تعامل با دنیا علاقمندیم. آینده کشور در دستان شماست بنابراین از همین امروز مجهز شوید برای ساختن فردایی بهتر برای کشورمان.

وی با تشکر از سردار فیروزآبادی برای اختصاص سهمیه دو هزار نفری به این طرح گفت: گروه های پزشکی و پیراپزشکی به عنوان گذراندن خدمت نظام وظیفه می توانند با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ثبت نام کنند و خدمت نظام وظیفه خود را در مناطق محروم طی کنند ضمن اینکه علاوه بر حقوق سربازی، از سایر مشوق های دیگر نیز برخوردار خواهند بود.