آغاز فصل اجرای کارگردانان جوان در ایرانشهر/ «گنگ خواب دیده» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در ابتدای مراسم مسعود فروتن نویسنده و کارگردان تلویزیونی با اشاره به مراسم افتتاح نمایش‌ها در تماشاخانه ایرانشهر گفت: مدت سه سال است که برای نمایش‌ها زنگ افتتاح زده می‌شود و پس از آن،‌ کارگردان و نویسنده به ارایه توضیح در مورد اثرشان می‌پردازند که این امر باعث می‌شود صدای زنگ، به گوش اهالی تئاتر برسد.

وی با اشاره به سبقه هنری آتیلا پسیانی توضیح داد: یکی از افتخارات کاری‌ام،‌ همکاری با زنده یاد جمیله شیخی در تولید تله تئاتر است. آتیلا هم در کنار مادر هنرمندش، از نوجوانی، بازیگری را شروع کرد؛ بزرگ شد و اکنون نسل سوم هنرمند، در خانواده وی، در حال تربیت شدن است.

آتیلا پسیانی در توضیح نمایش «گنگ خواب دیده» بیان کرد: 14 سال پیش این نمایش را در انبار گازوئیل تئاترشهر موسوم به سالن خورشید با کمک محمد چرمشیر و گروه تئاتر «بازی» اجرا کردیم. پس از آن 120 اجرا در خارج از کشور داشتیم و حالا دوباره برای نسل جدیدی که نمایش را ندیده‌اند؛ روی صحنه می‌رویم. البته نمایش «گنگ خواب دیده» مربوط به زمان و مکان خاصی نیست. نمایشی از ابد تا ازل است.

پسیانی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: فاطمه نقوی طی سالها، باعث حفظ و تحکیم گروه تئاتر بازی بوده و خیمه گروه را برافرشته است که من در اینجا ازاو تشکر می‌کنم .

محمد چرم‌شیر به عنوان دراماتورژ نمایش «گنگ خواب‌دیده» در ادامه مراسم گفت: آتیلا پسیانی با اجرای نمایش «گنگ خواب دیده» در سال 1379 به اوج کار هنری خود رسید. این نمایش چیزی داشت که تا آن زمان تجربه نشده بود، ساختار، فرم، روایت و بازی متفاوتی داشت که به نظرم نقطه اوج کارنامه آتیلا به حساب می‌‌آید. این نمایش به قدری تأثیرگذار بود که می‌توان تئاتر را به دو نیمه زمانی قبل و بعد از اجرای این نمایش تقسیم کرد. این نمایش جا دارد سالها در موردش صحبت شود. سال 1379 من مدیر صحنه اجرا بودم و شاهد بازخورد تماشاگرانی بودم که با شگفتی از سالن خورشید خارج می‌شدند. در آن زمان هم با پدیده عجیبی در تماشاگر رو به رو شده بودم.

وی درباره دیگر خصوصیات شاخص این نمایش در زمان اجرای اول توضیح داد: این نمایش همچنین باعث جدایی نوگرایان و کسانی که بر عادتها پای می‌فشردند؛ شد. پس از اجرای این نمایش،‌ جوانان نوگرا پشت سر آتیلا قرار گرفتند اما کسانی هم بودند که بر سیاق گذشته خود باقی ماندند و توپ‌های سنگین عادت‌پذیرها روی این نوجویی و نوجوها فرود آمد.

نویسنده نمایش «کبوتری ناگهان» در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول ایجاد شده توسط پسیانی، گفت: آتیلا پسیانی نوعی تئاتر به جامعه هنری عرضه کرد که جای خود را در میان جوانان باز کرده است. ممکن است مورد بی‌مهری برخی هم قرار گرفته باشد اما ما قدردان او هستیم. شاید آیندگان بهتر در مورد خدمات او قضاوت کنند.

محمد چرم‌شیر ضمن بازشماری برخی از موفقیت‌های جهانی این نمایش، تصریح کرد: این نمایش با 120 اجرا در کشورهای دیگر، به نوعی شناسنامه تئاتر کشور ما شده است. باید قدردان کسی بود که راهی همراه با بلوغ برای تئاتر کشور، هموار کرد. ما وظیفه داریم فکر بلند آتیلا را به سرانجام خوبی برسانیم.

همایون غنی‌زاده نویسنده و کارگردان جوان کشورمان قبل از به صدا درآوردن زنگ افتتاح نمایش «گنگ خواب دیده» درباره برداشت خود از کارگردانی متفاوت آتیلا پسیانی گفت: آتیلا کارگردانی است که تمام ‌قد در برابر معیارهای آشنا می‌ایستد؛ او حتی در مقابل خودش هم می‌ایستد! او با هر اجرا، سرزنش‌ها و تخریب‌شدن از سوی تماشاگر و منتقد را هم برای به جان می‌خرد.

کارگردان «در انتظار گودو» به تجربه‌گرایی در آثار پسیانی اشاره کرده و توضیح داد: آتیلا به نوعی تجربه شخصی در تئاتر، دست پیدا کرد. حتی گاهی تمرین نمایش‌ها را به 15 جلسه می‌کشاند. از تمرین زیاد در نمایش پرهیز می‌کرد.

وی درباره موضوع و تفاوت جعل در سایر هنرها بیان کرد: در مورد هنرهای مانا مثل نقاشی و یا داستان که مخاطب، خودش با درک و دیدن اثر به قضاوت می‌پردازد، مشکل کمتر است اما من نگران قضاوت آیندگان در مورد تئاتر کشور هستم. اطلاعات واقعی به آنها داده نمی‌شود. نگرانم کسانی ناشایست اسمشان کنار اسم حمید سمندریان و علی رفیعی قرار گیرد.

همایون غنی‌زاده در پایان سخنانش از آتیلا پسیانی به خاطر اینکه دایره رفتار نامتعارفش را به قدری گسترده کرد که راه را برای جوانان نوگرا باز کرد؛ تشکرکرد و زنگ افتتاح نمایش را به صدا درآورد.

مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر پس از سخنان غنی‌زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: یکی از بهترین شب‌های افتتاح نمایش را امشب تجربه کردم. چون هم از هنرمندان و مشخصات کاری آنها صحبت شد و هم بخشی از وظیفه این مرکز هنری در مقام آموزش محقق شد. 14 سال پیش، این شانس را داشتم که شاهد اجرای نمایش «گنگ خواب دیده» باشم و خوشحالم دوباره این اثر برای نسل جوانی که آن را ندیده‌اند؛ روی صحنه می‌رود.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران یکی از مهمترین فاکتورهای یک نمایش موفق را شناخت زمان دانست و توضیح داد: گاهی یک کارگردان شناخت درستی از زمان خود ندارد و با این عدم شناخت، نه نمایش موفقی به صحنه می‌برد و نه در جذب مخاطب، موفق می‌شود. تئاتر کشور ما در مرحله گذار است. گروه‌های نمایشی پس از دو دهه در حال شکل‌گیری و شاداب شدن هستند.

سرسنگی با اشاره به برخی انتقادات درخصوص بازتولید آثار نمایش، تصریح کرد: برخی نمایش‌ها نسبت به زمان خود، بسیار جلوترند مثل همین نمایش «گنگ خواب‌دیده». هضم این نمایش 14 سال پیش، برای تماشاگر و فضای جامعه، سخت بود. این آثار می‌توانند دوباره پس از سالها، حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی به قولی که برای اجرای جوانان در تماشاخانه‌ای حرفه‌ای چون ایرانشهر داده بود، اشاره کرد و اظهار داشت: از اواخر مهرماه فصل اجرای کارگردانان جوان آغاز می‌شود. ضمن اینکه قبلا هم دو نمایش برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی در همین مجموعه روی صحنه رفته بود. قرار است سه نمایش به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد، محمد مساوات و جابر رمضانی در تالار استاد ناظرزاده به اجرا درآید. ما از همه هنرمندان دعوت می‌کنیم با دیدار این نمایش‌ها، اطمینان خاطری به جوانان برای ادامه مسیرشان بدهند.

در این مراسم هنرمندانی همچون مسعود فروتن، همایون ارشادی، رضا فیاضی، محمد ساربان، حسین پارسایی، منصور خلج، نصرالله ناصح‌پور، فریون محرابی و .... حضور داشتند.

نمایش «گنگ خواب دیده» تا 5 آبان ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت 18:30 در تالاراستاد سمندریان بازی فاطمه نقوی و ستاره پسیانی روی صحنه است.