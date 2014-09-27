رهبری امام راحل حاصل 1400 سال آرمان شیعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم كه با حضور امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش و روح الله حسینیان رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد از كتاب‌های پرستوی دهلاویه به قلم مجید نجف‌پور ، گیلان غرب در جنگ به قلم محمد رضا تمبری، گوهرهای خفته در خاك به قلم خانم ریحانه خوش طینت و چهار عنوان دیگر با موضوع تقویم تاریخ دفاع مقدس و با عناوین هنوز رمضان به قلم امیر سرتیپ نبی كریمی ، حماسه دو سال حضور امیر سرتیب فرهاد بهروزی ، مسلم بن عقیل و پیروزی خون برشمشیر به قلم امیر سرتیپ سعید پورداراب رونمایی شد.

حجت الاسلام روح الله حسینیان به عنوان سخنران آغازین برنامه، در ابتدا بیش از هرچیز انقلاب اسلامی ایران را یك معجزه نامید كه برخلاف میل تمام ابرقدرت ها پیروز شد.

وی یكی از معجزات این انقلاب را جایگاه ارتش در این انقلاب دانست. ارتشی كه قرار بود به عنوان ژاندارم منطقه حافظ منافع سلطنت و قدرت های بزرگ باشد با همراهی مردم و امام در انقلاب دنیا را مبهوت خود ساخت و همچنین تمام معادلات را برهم زند.

ایشان در ادامه با ذكر وقایعی مهم از اوایل انقلاب من جمله حضور منافقان در شمال و غرب كشور و فتنه های كه با عنوان خلق كرد، خلق گنبد و آشوب‌های كه با پا كرده بود نقش ارتش را در مهار این فتنه‌ها تشریح كرد و همچنین عنوان كرداین گروها با نفوذ در منطقه سعی داشتند با ایجاد نا امنی كشور را به هرج و مرج بكشانند، در این شرایط بود كه ارتش توانست ایستادگی و مقاومت كند و این فتنه ها را مهار كند

رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به گرفتاری‌های آغاز انقلاب عنوان كرد:در ادامه این اتفاقات دیوانه‌ای به نام صدام با تحریك قدرت‌های بزرگ به ایران حمله كرد كه كار ارتش را بیش از پیش سخت كرد.

وی در ادامه به چند عنصر مهم برای بقا و ثبات انقلاب اشاره كرد. اولین عنصر حمایت مردم بود كه با حمایت خود توانستند این انقلاب را پیش ببرند و دومین عنصر وجود رهبری فرزانه یعنی امام خمینی(ره) بود.

حسینیان رهبری امام را حاصل 1400 سال آرمان شیعه دانست و راه امام را تداوم راه امامان شیعه دانست همچنین وی عنوان كرد:امام خمینی برای مردم تجسم امام حسین (ع) بود كه با اندیشه جهاد و ایدئولوژی شیعی برای رهایی مردم ایران وارد میدان شده اند. عنصر ایدئولوژی شیعه بود كه توانست در حفظ این انقلاب نقش مهمی ایفا كند و با ایجاد مفهوم ایثار و شهادت در بین مردم و مسولین اتحاد و هماهنگی و همدلی بی نظیری به وجود بیاورد كه در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. همچنین ارتش نیز با درایت امام توانست با تهدید‌های پیش رو تداوم پیدا كند و نقش مهمی در بقای انقلاب بازی كنند.

وی با تاكید بر اینكه در آن زمان ایران در تحریم كامل بود و هیچ حمایتی از ما صورت نمی گرفت در آن شرایط بسیار سخت ارتش وارد میدان جنگ شد و بعد از عملیات ها بود كه مشخص می شد ما چه میزان به لحاظ امكانات از كشور عراق فاصله داریم به همین دلیل می توان گفت ارتش و بسیج مظلومانه در مقابل دشمن ایستادگی كرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مسئله كه این تجربیات تاریخی به ما یاد داد كه چگونه با دست های می‌توان در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد مسئولان را مورد خطال قرار داد و گفت: مسئولان باید از تجربه‌ها درس بگیرند و اجازه ندهند كه قدرت‌های بزرگ رفتار تحقیر آمیزی نسبت به ما داشته باشند. باید با موضع از بالا در مقابل همه این قدرت‌ها ایستادگی كرد.

حسینیان همچنین با اشاره به دستاورد های انقلاب اسلامی عنوان كرد:یكی از آرمان های امام خمینی(ره) تشكیل بسیج جهانی بود كه در آن زمان خیلی مورد توجه مسئولین قرار نمی گرفت.اما وقایع امروز در لبنان، فلسطین، عراق و دیگر كشورهای جهان نشان داد كه چه میزان انقلاب ایران و امام خمینی الگوی این جریانات بوده است

وی در پایان گفت: با نفوذی كه ایران در تحولات دنیا پیدا كرده است باید با تمام دنیا از موضع قدرت حرف بزنیم و امیدوارم مسئولان به خود بیایند و با توكل به خدا و با اتكا به نیروهای مردمی قدرت های طرف مقابل جمهوری اسلامی را برهم زنند.

در ادامه امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینكه ارتش جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب ارتش با چالش های زیادی مواجه بود و در موقعیت مناسبی نبود عنوان كرد:بعد از پیروزی انقلاب آنچه كه از ارتش ایران باقی مانده بود یك بدنه جوان و بی تجربه و سربازانی بودند كه سران وابسته آنها با خیانت فرار كرده بودند و نظم مناسبی نداشتند.سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی كه به فرمان امام خمینی تشكیل شده بود ماموریت های اطلاعاتی داشت و وظیفه او مقابله با ترورها و مبارزات منافقین در داخل كشور بود.

وی با تاكید بر اینكه واقایع مربوط به كردستان بیش از هر چیز برای ارتش جمهوری اسلامی باعث خیر شده بود گفت: اگر این مقدمه و این حركت نبود شاید با اولین حمله عراق شیرازه كار از دست ارتش خارج می شد چرا كه این حركت ها باعث سازماندهی نیروهای ارتشی شد.

امیر پوردستان در ادامه به چند ویژگی انقلاب اسلامی اشاره كرد و گفت: اولین ویژگی هشت سال دفاع مقدی این بود كه مدافع بودیم نه متجاوز، دومین ویژگی را در بصیرت رزمندكان ایران دانست.سومین ویژگی از نظر امیر پوردستان این بود كه هیچگاه نیروهای ایرانی قصد كشور گشایی نداشتند واگر محدود پیشروهای هم صورت می گرفت جهت احقاق حق ایران از سازمان های بین المللی بود.چهارمین ویژگی این بود كه ما در این جنگ از هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نكردیم برخلاف عراقی ها كه برای پیروزی از هر وسایل و امكان غیر اخلاقی استفاده می كرد. پنجمین و آخرین ویژگی از نظری این فرمانده ارش این بود كه ما در این جنگ علاوه بر نیروهای عراقی بلكه در برار نیروی های استكباری جهانی ایستادیم.

وی عوامل پیروزی ما در این جنگ را به سه عامل تقسیم كرد و گفت: بنیاد‌های اعتقادی و شیعی، حمایت بی دریغ مردم، هدایت های پیامبر گونه امام خمینی(ره) عوامل اصلی پیروزی ما در دفاع مقدس بودند.

امیر پور دستان همچنین به اقداماتی چند از ارتش در جهت حفظ آثار دفاع مقدس اشاره كرد و با تاكید بر منویات مقام معظم رهبری و اینكه ایشان تاكید دارند كارهای تحقیقی با امورهنری و ادبی آمیخته شود سخنان خود را به پایان برد.

در پایان این برنامه با رونمایی از هفت جلد كتاب دفاع مقدس مركز اسناد انقلاب اسلامی و تقدیر از مولفان آنها برنامه به پایان رسید.