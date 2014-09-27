تفاهم نامه همكاري ميان مناطق نفتخيز و اداره كل حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ايجاد زمينه همكاري همه جانبه با هدف تبيين و تدوين نقش مناطق نفتخيز جنوب در دفاع مقدس، تفاهم نامه اي ميان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان امضا شد.



اين تفاهم نامه در 2 ماده و 14 بند در هفته دفاع مقدس از سوي حميد بورد مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و محمد علي پور مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان به امضا رسيد.



از اهداف اين تفاهم نامه كه بر مبناي تبيين و تدوين نقش نقش مناطق نفتخيز جنوب در دفاع مقدس است، ثبت و تدوين مباني علمي، فرهنگي و حماسي دفاع مقدس به منظور ترويج و نهادينه كردن فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و انتقال آن به نسل هاي آينده و تبيين زواياي آشكار و پنهان نقش صنعت نفت در دفاع مقدس و الگوپذيري از تدابير، خلاقيت و ابتكار مديران و كاركنان صنعت نفت در دوران دفاع مقدس است.



هم انديشي در خصوص موضوعات دفاع مقدس و راهكارهاي عملي آن، جلوگيري از نابودي اسناد و تحريف تاريخ و ميراث گرانبهاي دفاع مقدس و جمع آوري، ثبت و بهره برداري از اسناد و مدارك دفاع مقدس از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.



از موضوعات اين تفاهم نامه، همكاري و مساعدت در حوزه هاي تحقيقات، آموزش، پژوهش و ادبي دفاع مقدس، يادمان هاي شهدا، يادنماها و آثار فيزيكي دفاع مقدس و برگزاري يادواره ها، جشنواره ها و همايش هاي فرهنگي، هنري و ادبي دفاع مقدس است.



همكاري در جمع آوري، ثبت و نمايه سازي اسناد مكتوب و غير مكتوب نقش مناطق نفتخيز جنوب در دفاع مقدس، راه اندازي مركز آموزش راويان فتح و راهيان نور به منظور معرفي و تدوين نقش صنعت نفت در 8 سال دفاع مقدس و همكاري در زمينه احداث و تجهيز باغ موزه دفاع مقدس از ديگر موضوعات اين تفاهم نامه است