ارائه آمار دقیق در سرشماری عمومی کشاورزی نقش مهمی در توسعه روستاها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر لزوم همکاری کشاورزان با ماموران سرشماری و ارایه آمار دقیق به آن ها افزود: باید مسوولان مربوطه به ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی روستا مردم این مناطق را نسبت به ارائه آمار دقیق به ماموران سرشماری توجیه کنند چرا که نقش مهمی در توسعه همه جانبه روستا خواهد داشت و این مهم در دریافت و یا عدم دریافت یارانه موثر نخواهد بود.

وی توسعه پایدار کشورها را در گرو برنامه ریزی اصولی و دقیق دانست و اظهار داشت: در سال های گذشته مسئولان مربوطه به علت نبود آمار دقیق از تمامی حوزه های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه کشاورزی مسوولان نتوانستند برنامه ریزی صحیحی در جهت استفاده از فناوری های نوین در حوزه کشاورزی داشته باشند.

فرماندار شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین رویکردهای دولت تدبیر و امید توجه به امر کشاورزی است و ارایه آمار دقیق به سرشماران کشاورزی عمومی، نقش مهمی در تدوین سند برنامه ششم توسعه خواهد داشت.

شهرتی فر همچنین در ادامه از عدم استفاده صحیح و اصولی از منابع طبیعی بخصوص آب در حوزه کشاورزی انتقاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بحران کم آبی در کشور یکی از مهمترین نگرانی های دولت تدبیر و امید است و بارزترین مصداق کم آبی و بحران آب در دریاچه ارومیه قابل مشاهده است که باید با استفاده حداکثری از شیوه های نوین به ویژه آبیاری قطره ای در کشاورزی از ایجاد بحران در این زمینه جلوگیری کنیم.

وی ابراز داشت: صنعت و کشاورزی دو موتور محرکه توسعه پایدار کشور هستند و ملتی که نتواند در درجه اول مواد غذایی خود را تولید و تامین کند نمی تواند به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

فرماندار شهرستان تبریز اظهار داشت: اگر امکانات طوری فراهم شود که روستاییان در تمامی زمینه های بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی مشکلی نداشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تامین کنند در این صورت با علاقه هر چه بیشتر به کشاورزی خواهند پرداخت.

شهرتی فر افزود: مهاجرت عامل مهمی در شکل گیری تمدن های بزرگ است و نباید مهاجرت را امری ناپسند شمرده و یا مهاجران را سرزنش کنیم، بلکه باید سعی کنیم که از مهاجرت روستا به شهر در جهت بقای فعالیت های کشاورزی تلاش کنیم.

گفتنی است سرشماری عمومی کشاورزی از پنجم مهر تا 18 آبان سالجاری در سراسر کشور انجام می شود.