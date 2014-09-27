غرب به تحریم روسیه پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،"میلوس زمان" رئیس جمهوری چک در سخنرانی خود در کنفرانس گفتگوهای تمدن ها در یونان همچنین اظهار داشت : روسیه و غرب باید مشترکا علیه تروریست های داعش مبارزه کنند.

وی در ادامه گفته های خود تصریح کرد : اعمال تحریم ها علیه روسیه سبب بدتر شدن اوضاع و تشدید رفتار در مواضع می شود.

رئیس جمهوری چک با بیان این مطلب به جای گفتگو میان روسیه و اتحادیه اروپا سکوت حکمفرما شده است، گفت : اکنون زمان آن فرا رسیده تا سیاستمدارن غرب و روسیه با یکدیگر متحد بوده و بیش از پیش همکاری داشته باشند .

وی افزود: بحران اوکراین سخت است، اما در مقایسه با چالش تروریست های گروه داعش که همانند یک غده سرطانی است، مانند یک سرماخوردگی ساده است.

با افزایش تنش ها بین روسیه و غرب بر سر اوکراین فشارهای همه جانبه غربی ها علیه روسیه تشدید شده است و در مقابل روسیه نیز غرب را تهدید به اقدامات متقابل می کند.