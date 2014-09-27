9482 مبلغ و مبلغه در مناسبت های مختلف به مناطق مختلف همدان اعزام شده اند

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یک سال گذشته هفت هزار و 77 مبلغ و دو هزار و 405 مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شده اند، اظهار داشت: 58 هزار و 94 کلاس قرآنی، 137 هزار و 747 سخنرانی و هزار و 134 گفتمان دینی در یک سال گذشته در استان همدان انجام شده است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در یک سال گذشته تعداد 9 هزار و 482 مبلغ و مبلغه در مناسبت های مختلف به مناطق تبلیغی شهری و روستایی اعزام شده اند که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در ماه محرم هزار و 133 مبلغ و 402 مبلغه به مناطق مختلف استان همدان اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر سال گذشته 452 مبلغ و 167 مبلغه به مناطق شهری و روستایی اعزام شدند، بیان کرد: در ایام دهه فجر هزار و 492 کلاس قرآنی تشکیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در هفته وحدت 325 مبلغ و 196 مبلغه به مناطق مشخص شده اعزام شدند، عنوان کرد: دو هزار و 965 نفر روز تبلیغ و دو هزار 676 سخنرانی در این ایام انجام شد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در ایام شهادت حضرت زهرا 715 مبلغ و 287 مبلغه به مناطق مختلف استان همدان اعزام شده اند، ادامه داد: چهار هزار و 861 نفر روز تبلیغ، هزار و 639 کلاس قرآنی، هشت هزار و 647 سخنرانی و 67 گفتمان دینی نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ایام اعتکاف 115 مبلغ و 5 مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شده اند، اظهار داشت: 570 نفر روز تبلیغ، 25 کلاس قرآنی، 766 سخنرانی و 76 گفتمان دینی در ایام اعتکاف در یکسال گذشته از شهریور ماه پارسال تا شهریورماه امسال در استان همدان انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته در ایام دهه آخر صفر 404 مبلغ و 235 مبلغه به ماطق مختلف اعزام شده اند، عنوان کرد: سه هزار و 683 نفر روز تبلیغ، پنج هزار و 640 سخنرانی و 16 گفتمان دینی در ایان دهه اخر صفر سال گذشته در استان همدان انجام شد.