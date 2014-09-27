به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی با بیان اینکه هشتمین مانور معادن ایران به میزبانی مجتمع آنتیموان سفیدآبه در هفتم مهرماه جاری در زاهدان برگزار می‌شود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین مواردی که باید در معادن به آن توجه شود ایمنی معدن است و مسئول ایمنی هر معدن نظارت بر ایمنی عملیات معدن را بر عهده دارد.

وی هدف از برگزاری این مانور را ارتقای شاخص های ایمنی در معادن و آشنایی مسئولان مرتبط با استانداردهای لازم عنوان کرد و افزود: در معادن در هر نوبت کاری باید از پرسنل غیر موظف معدن که برای عملیات امداد و نجات در مواقع بحران آموزش های لازم را فراگرفته‌اند، استفاده شود.

وی بیان داشت: رعایت ایمنی در معادن از مهمترین موارد پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن سازی محیط کار در معادن است.

وی بیان کرد: هر معدن باید دارای سرپرست، مسوول فنی و مسوول ایمنی باشد تا مسوولیت کلیه عملیات معدن، اداره تمامی امور فنی و نظارت بر ایمنی عملیات معادن را بر عهده داشته باشد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: معادن سطحی با بیش از 100 نفر، معادن زیر زمینی غیر زغال سنگ با بیش از 70 نفر و معادن زیر زمینی زغال سنگ با بیش از 50 نفر کارگر در هر نوبت کاری باید از امکانات و نفرات موظف در تشکیلات امداد و نجات برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: گرو ه های امداد و نجات با نظر مسوول ایمنی بر حسب ضرورت باید مجهز به دستگاه های تنفس انفرادی، دستگاه گاز سنج مناسب، برانکارد و نظایر آن باشند و در شبکه های زیر زمینی معادن باید ایستگاه های کمک های اولیه مناسب، تجهیزات امداد و نجات و نیازهای ضروری تعبیه شود.

مسئول برگزاری هشتمین دوره مانور آتش نشانی و ایمنی معادن ایران نیز هدف از برگزاری این مانور را آمادگی نیروهای شاغل در آتش نشانی و ایمنی معادن و اهمیت دادن به موضوع امداد و نجات در معادن ذکر کرد.

بابک عمران اظهار داشت: 11 گروه امداد و نجات معادن از جمله مجتمع سرب و روی انگوران زنجان، مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند کرمان، مجتمع طلای موته اصفهان، مجتمع فروکروم جغتای سبزوار، مجتمع سنگ آهک پیر بکران اصفهان، مجتمع فسفات اسفوردی بافق یزد، واحد فرآوری نفلین سینیت کلیبر تبریز، مجتمع سرب و روی نخلک نائین اصفهان ، واحد پتاس خور و بیابانک اصفهان، مجتمع سرب و روی مهدی آباد یزد و مجتمع آنتیموان سفید آبه سیستان و بلوچستان در این مانور شرکت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور به مناسبت روز آتش نشانی در هفتم مهر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های استان در شهر زاهدان بر گزار می شود.