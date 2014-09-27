جایزه جشنواره فیلم کوتاه یونان به «سیاه و سفید» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم كوتاه داستانی «سیاه و سفید» جدیدترین اثر کارگردان سینمای ایران جلال ساعدپناه محصول مشترک ایران و بخش سینمای دهوک در اقلیم کردستان عراق و با حضور این فیلمساز ایرانی، در بخش رقابتی بین‌الملل سی و هفتمین دوره ملی و بیستمین دوره ملی جشنواره بین‌المللی فیلم‌‌ کوتاه «دراما» در کشور یونان به نمایش درآمد و توانست جایزه دوم بهترین فیلم و تندیس نقره‌ای ویژه هیئت داوران این جشنواره را از میان 61 فیلم اروپایی، آسیایی و آمریکایی به‌ دست آورد.

جلال ساعدپناه بعد از دریافت این جایزه در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم‌‌ کوتاه «دراما»، در سخنانی پایان جنگها را خواستار شد و آن را به صلح و آرامش برای انسان‌ها در جهان تقدیم کرد.

این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم مختص به فیلم کوتاه در اروپا به شمار می‌رود؛ در سی و هفتمین دوره ملی و بیستمین دوره ملی آن با نمایش 102 فیلم از فیلمسازان کشورهای مختلف جهان در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی از روزهای 24 تا 29 شهریورماه امسال مصادف با 15 تا 20 سپتامبر 2014 در کشور یونان برگزار شد.

«سیاه و سفید» برای تصاحب این جایزه، با فیلم‌هایی از کشورهای فرانسه، آمریکا، آلمان، شیلی، هلند، ایتالیا، اسپانیا، کرواسی، روسیه، برزیل، کانادا، دانمارک، مقدونیه، یونان، ترکیه، بلغارستان، نیوزلند، کوبا، چین، کره جنوبی، کلمبیا، ژاپن، تایلند، سنگاپور، لهستان، انگلستان، اسلواکی و چندین کشور دیگر به رقابت پرداخت.

فیلم کوتاه «سیاه و سفید» که توسط موسسه سینمایی «ستاک فیلم» با مدیریت ستار چمنی‌گل و ویدا صالحی در سطح جهان پخش بین‌المللی می‌شود، تاکنون در جشنواره‌های مختلفی در دنیا به نمایش درآمده و جایزه انستیتو گوته آلمان از دومین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم دهوک در اقلیم کردستان عراق، جایزه بهترین تصویربرداری از ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور هندوستان و همچنین جایزه بهترین فیلم و تندیس بهترین پیام «صبر و استقامت» از نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معناگرای «فرسکو» FRESCO در کشور ارمنستان را تصاحب کرده است.

این فیلم در آخرین حضور بین‌المللی خود، در بخش رقابتی هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آوانکا» در کشور پرتغال به نمایش درآمد. این جشنواره در روزهای 1 تا 5 مردادماه امسال (23 تا 27 ژوئیه 2014) در شهر آوانکا در کشور پرتغال برگزار ‌‌شد.

عوامل فیلم کوتاه «سیاه و سفید» عبارتند از نویسنده و کارگردان: جلال ساعدپناه، تهیه‌کننده: بخش سینمای دهوک در اقلیم کردستان و جلال ساعدپناه، مدیر تولید: ستار چمنی‌گل، بازیگران: سارینا ترقی، سینا فیضی، کاله رشیدی، افشین خدری، مهدی فیضی و ...، فیلمبردار: امیر علی‌ویسی، دستیار فیلمبردار: سیروان خضری، عکاس: ابراهیم علیپور، صداگذار: بهمن اردلان، صدابردار: قادر قادری، تدوین: لقمان سخنور و مرجان شیرازی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: ویدا صالحی، دستیار کارگردان: امیر ناهیدی، طراح صحنه: جلال ساعدپناه، دستیار اول صحنه: صلاح ساعدپناه، مدیر صحنه: مهدی خلیلی، منشی صحنه: نسرین میرکی، مدیر تدارکات: صادق فلاحی، مدیر مالی: صالح عارف و مشاور امور رسانه‌ای: منصور جهانی و منوچهر جهانی.