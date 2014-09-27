به گزارش خبرگزاری مهر، هوندا که ژانویه از زسکا مسکو به میلان پیوست در ابتدا نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد اما در آغاز این فصل عملکرد او فوق العاده بوده به طوری که در چهار بازی سری آ سه گل به ثمر رسانده است.

گالیانی در گفتگو با گاتزتادلواسپورت گفت: همیشه به کیسوکه اعتقاد داشتم. اطلاعاتی که آلبرتو زاکرونی (سرمربی ایتالیایی پیشین تیم ملی ژاپن) به ما داده بود کاملا درست بود.او آرزوی بازی در میلان را داشته و ما هم خوشحالیم که او را در اختیار داریم.

نایب رئیس میلان در ادامه افزود: به نظرم راز درخشش او در این فصل تعطیلاتی است که پشت سر گذاشت. او شش ماه پیش در اوج شلوغی به میلان آمد. روسیه، میلان و ژاپن او را خسته کرده بود. این بار بعد از جام جهانی او حسابی استراحت کرد و اکنون نتیجه اش را می بینید. همیشه می دانستیم او گل های زیادی به ثمر می رساند.