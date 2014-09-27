احداث تونل مترو در دروازه دولت اصفهان نباید آثار باستانی را تخریب کند

شهرام امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با سخنانی مبنی بر کشف وجود آثاری همچون سردر و ساختمان تاریخی در محدوده دروازه دولت در زمان کاوش این محدوده برای ساخت ایستگاه مترو اظهار داشت: همانطور که اطلاع دارید تونل مترو چندین سال پیش از این محدوده رد شده است و اکنون نیز مدتی است ایستگاه های مترو دروازه دولت و سید علی خان در حال احداث ست.



وی با بیان اینکه هیچ گونه تونل مخفی، آرامگاه یا سردرب تاریخی در این محدوده کشف نشده است، تصریح کرد: مطابق نقشه های موجود بدنه اصلی خیابان چهارباغ عباسی از دوران صفویه تاکنون تغییری نداشته و حتی بلوار وسط خیابان نیز در آن زمان وجود داشته است به گونه ای که تنها نوع درختان و ساختمان های دو طرف خیابان تغییر کرده است.



مدیر امور بین‌الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: به دلیل واقع شدن اصفهان در منطقه خشک و به منظور استفاده بهینه از آب رودخانه زاینده رود برای آبیاری تمامی شهر اصفهان کانال و آبراهه هایی در تمام سطح شهر ایجاد می شده است که مادی های اصفهان از این نوع هستند.



وی ادامه داد: در همین راستا در دوران صفویه برای انتقال آب به مرکز شهر اصفهان کانال آب بزرگی از 33 پل تا دروازه دولت کشیده شده که نهرهای فرعی فراوانی نیز داشته است.



امیری تصریح کرد: در آن زمان در دو طرف چهارباغ عباسی تاحدود بیمارستان شریعتی در چهار باغ بالا باغ های زیادی وجود داشته است که اکنون تنها دو باغ بلبل و درویش باقی مانده که به پارک شهید رجایی معروف است.



وی اضافه کرد: در ابتدای هر باغ یک حوض بزرگ وجود داشته که از آن دو نهر به سمت باغ های دو طرف چهارباغ منشعب می شده است.

مدیر امور بین‌الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان ابراز داشت: این نهر تا چهلستون نیز ادامه داشته که اکنون در ابتدای این باغ بازسازی شده است و سنگفرش بلوار وسط چهارباغ بر روی این نهرها قرار دارد.



کارشناس اداره میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: در حدود 50 سال پیش به منظور محاظفت از این کانال و انهار جانبی در رفوژ وسط خیابان روی آنها را با خاک پوشاندند و شایعاتی که در ارتباط با وجود آثار تاریخی در دروازه دولت ایجاد شده است در واقع همین انهار و کانال های تاریخی مربوط به عصر صفوی است.



وی تصریح کرد: تمام تاکید میراث فرهنگی اصفهان بر این امر است که ایستگاه های مترو این نهر و نهرهای جانبی را تخریب نکند چرا که جزو آثار باستانی است و بر همین اساس میراث فرهنگی اصفهان در حال انجام کارهای پژوهشی است تا بدون کوچک ترین آسیب به اثار تاریخی این ایستگاه ساخته شود.



امیری ادامه داد: صحبت استاندار اصفهان در نشست با خبرنگاران نیز درباره همین کانال بوده است و امیدواریم با صلاحدید مسئولان شهری و با توجه به اینکه نهر اصلی و نهرهای فرعی این مکان سالم مانده اند اقداماتی برای بیرون آوردن این کانال های تاریخی از زیر خاک و بازسازی و احیای آنها انجام شود.