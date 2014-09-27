به گزارش خبرنگار مهر، 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق با برنامه و تصمیم قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار را آغاز كرد. در سطح جهانی نیز این تجاوز مورد حمایت آشكار و پنهان ابرقدرت‌ها قرار گرفت. در این میان، آمریكا و دیگر كشورها همچون شوروی، انگلیس، فرانسه نیز، سیاست‌های خود را در حمایت از عراق به اجرا گذاشتند.

این جنگ تحمیلی با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تجاوز زمینی ارتش آن كشور به شهرهای غرب و جنوب ایران، در سحرگاه 31 شهریور آن سال آغاز شد. در این میان، ارتش عراق در ماه‌های نخست تجاوز، چند شهر مرزی را تصرف كرد. اما با فرمان امام‌خمینی (ره) مبنی بر حضور گسترده قشرهای مختلف در جبهه‌های جنگ برای یاری رزمندگان، ایران به تدریج ابتكار عمل را به دست گرفت و با اجرای چند عملیات موفق، همچون، بیت المقدس، طریق القدس، فتح‌المبین، والفجر 8 و كربلای 5 و غیره... نه تنها دشمن تجاوزگر را از خاك خود بیرون راند، بلكه موفق به پیشروی‌های چشمگیر و مهمی در داخل خاك عراق شد.

در این میان، قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از شكست ارتش عراق و تقویت آن، از هیچ‌گونه كمك جنگ افزاری، اقتصادی و سیاسی دریغ نكردند. فرانسه، شوروی و انگلستان در صدر فهرست صادركنندگان سلاح به عراق قرار داشتند. همچنین، آلمان تأمین كننده عمده جنگ‌افزارهای شیمیایی عراق بود. دولت‌های عرب منطقه و حاشیه خلیج فارس نیز تأمین نیازهای نفتی، مالی و ترابری عراق را بر عهده داشتند. این كمك‌های گسترده در حالی صورت می‌گرفت كه ایران تحریم تسلیحاتی و حتی در زمینه تأمین نیازهای اولیه دفاعی، به شدت در تنگنا بود.

ابعاد و پیامدهای تلخ جنگ، فقط در مرزها و مناطق همجوار آن‌ها خلاصه نشد، بلكه رژیم بعث عراق با استفاده از جنگ‌افزارهای ابرقدرت‌ها، خانه‌های مسكونی و مدارس را در بسیاری از شهرهای ایران، آماج حملات هوایی و موشكی قرار داد و هزاران نفر از مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

سرانجام، پس از هشت سال نبرد نابرابر با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و اعلام سازمان ملل مبنی بر اینکه این رژیم بعث عراق بوده است که به خاک ایران، تجاوز کرده است، حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران بر جهانیان آشكار شد.

گروه ارتباطات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نمایشگاهی مجازی را به همین مناسبت ایجاد کرده که شامل 18 عنوان و در قالب 22 برگ سند است. در اینجا نگاهی می‌اندازیم بر این اسناد که مرور برخی از آنها بعد از گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ تحمیلی، جالب توجه است.

سند فوق، افزایش توان رزمی پایگاه‌های سوم و چهارم شكاری نیروی هوایی، برای مقابله با تحركات پایگاه‌های هوایی شعیبه و كوت عراق و درخواست اطلاع از آخرین تغییرات نیروهای عراقی و ابلاغ تعیین وضعیت آمادگی مناسب را نشان می‌دهد. شرح سند : (تاریخ سند 4 خرداد 1359)

سند فوق، گزارشی است درباره استقرار نیروهای عراقی در مناطق مرزی خرمشهر و پرواز هلی‌كوپترهای آنها بر فراز مناطق یادشده و دستور برقراری تماس با مرزبانی عراق و پیگیری موضوع. (تاریخ سند 9 خرداد 1358).



سند فوق، اطلاعیه ستاد مشترك ارتش درباره عملیات موفقیت‌آمیز نیروی هوایی در داخل خاك عراق و لشكر 92 زرهی در مناطق عملیاتی خرمشهر و شلمچه است. (تاریخ سند 1 مهر 1359).

سند فوق، درباره استفاده نیروهای عراقی از گلوله شیمیائی برای حمله به قرارگاه گروهان ژ- مهران در شهرك اسلامیه است. (تاریخ سند 18 اسفند 1362).