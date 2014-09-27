مدیریت زباله مهمترین اولویت مسئولان استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گفتگو صبح شنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجچلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این نشست گفت: یکی از پنج اولویت مهم استان قزوین در کنار مسائلی مانند آب توجه به محیط زیست بویژه مدیریت زباله های خانگی، صنعتی و بیمارستانی است تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی افزود: زباله موضوعی چند بعدی است و فقط با یک دستگاه مرتبط نیست و به همین دلیل که متولی خاصی ندارد معمولا زمین می ماند و کسی مسئولیت کامل آن را نمی پذیرد.

استاندار یادآورشد: خوشبختانه رسیدگی جدی به وضعیت زباله در شورای گفتگوی استان مطرح شد و باید با همکاری همه دستگاهها به سامان برسد.

روزبه تصریح کرد: محل دفن زباله در لیا بسیار خطرناک است و خروج شیرابه و گازهای متصاعد شده از زباله ها بسیار خطرناک است و از شهرداری انتظار داریم نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام عاجلی کند.

وی بیان کرد: قرار است یک تیم کارشناسی از تهران برای ارزیابی وضعیت آلایندگی زباله های لیا به استان سفر کند تا هم میزان گازهای مسموم و هم وضعیت دفن زباله را بدقت بررسی و گزارشی ارائه کند تا بتوانیم در برنامه ریزی ها از آن استفاده کنیم.

دانشگاه پزشکی مسئول زباله های بیمارستانی استان است

استاندار گفت: مدیریت و ساماندهی زباله های خانگی، صنعتی و بیمارستانی و عفونی باید بسرعت انجام شود و دانشگاه علوم پزشکی مسئول ساماندهی زباله بیمارستانی است تا با بررسی وضعیت دفع بهداشتی زباله در بیمارستانها، مطبها و مراکز درمانی گزارشی تهیه کرده و هر جا مشکلی مشاهده کرد منعکس کند تا برای رفع آن اقدام شود.

وی گفت: محیط زیست هم باید نظارت مستمر بر امور داشته باشد و شهرداری ها هم کمک کنند تا ساماندهی زباله بسرعت به سرانجام برسد زیرا بسیاری از استانها این موضوع را با جدیت دنبال می کنند و به نتیجه رسیده اند.

استاندار یادآورشد: موضوع زباله لازم است در شورای گفتگو سوژه همیشگی باشد تا به نقطه قابل قبولی برسیم و دیگر دغدغه حمل و دفن انواع زباله بیمارستانی، صنعتی و خانگی را نداشته باشیم و آن را مدیریت کنیم تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی تاکید کرد تا 15 مهرماه پروژه جمع آوری زباله های بیمارستانی، مطب ها و درمانگاهها توسط دانشگاه علوم پزشکی به نتیجه مناسبی برسد.

روزبه اظهارداشت: همه شهرداری ها و بخشداری ها و شوراهای اسلامی باید در موضوع زباله توجیه شوند و همکاری کنند تا دیگر زباله ای روی زمین نماند تا محیط زیست ما را آلوده کند و واحدهای صنعتی هم باید توجیه شوند تا پس از تولید زباله صنعتی نسبت به دفع بهداشتی آن هم احساس مسئولیت کنند تا کارها بخوبی انجام شود.

برای ساخت هتل اقدام عملی نشده است

روزبه تصریح کرد: در خصوص ساخت هتل علیرغم تصمیماتی که گرفته شده هنوز شاهد کار اجرایی نیستیم لذا باید در گام اول تعداد مجوزهای صادرشده و افراد سازنده مشخص شود و صدور مجوزها بر اساس زمان بندی مشخص باشد تا کار رها نشود.

استاندار یادآورشد: از بورس بازی زمین در بخش هتل سازی باید بشدت جلوگیری شود و اگر متقاضیان در ادامه کار با مشکل مواجه شدند سرمایه گذاران علاقمندی هستند که می توانند مشارکت کنند تا کار زمین نماند.

عرضه محصولات سالم کشاورزی در قزوین

وی افزود: یکی از مسائل مهم توجه به تولید محصول سالم در استان است که با تعیین مکانی برای عرضه این کالاها می توان به ترویج مصرف غذای سالم کمک کرد و استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی برای راه اندازی غرفه های این بخش در بازارچه های محلی می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

روزبه تصریح کرد: برای تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات سالم استانداری و شهرداری قزوین هم همکاری لازم را انجام خواهد داد.