برخورد دوگانه غرب با تروریسم در عراق و سوریه/انگلیس کاره ای نیست که با ایران اینگونه صحبت کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مقوله گردشگری در کنار سایر مؤلفه های توسعه کشور و با اشاره به ویژگی اقتصادی کشور از نظر داشتن نفت و گاز گفت: وقتی صحبت از توسعه می شود ذهن ها به سمت سرمایه گذاری در این بخش می رود و کمتر در مقوله گردشگری و سرمایه گذاری در آن تمرکز کرده ایم.



لاریجانی افزود: در چنین روزی حصر آبادان شکست و امروز روزی بود که در تاریخ ما ماندگار شد و شکستن حصر آبادان کلید فتوحات بعدی بود و نقش محوری برای سرمایه گذاری در کشور داشت.



رئیس مجلس ادامه داد: یاد شهدای دفاع مقدس را به ویژه کسانی که در شکستن حصر آبادان نقش مؤثری داشتند را گرامی می داریم و در همین جا یاد می کنیم از آیت الله جمی که نقش مهمی در شکستن حصر آبادان داشت و یک رجل برجسته مذهبی بود.



لاریجانی با اشاره به سخنان رئیس سازمان گردشگری مبنی بر اینکه در دنیا مسابقه ای برای جذب توریست برقرار است گفت: از آنجاکه بسیاری از کشورها سهم 70 تا 80 میلیاردی از گردشگری دارند لازم است که از بعد اقتصادی نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشیم به نحوی که سهم استفاده از نفت و گاز در بودجه جاری کاهش یابد.



رئیس مجلس گفت: امیدوارم این تلقی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر جذب 20 میلیون گردشگر تا 10 سال آینده به وجود آمده است با اتخاذ تمهیداتی محقق شود.



لاریجانی با اشاره به تنوع آب و هوایی و داشتن شرایط چهار فصل و همچنین پیشینه کهن فرهنگی گفت: آثار تاریخی ایران نشان از ریشه دار بودن ملت آن است و کمتر کشوری مانند ایران دارای چنین سبقه ای است و بسیاری از کشورهایی که امروز در گردشگری نقش دارند به لحاظ تاریخی دچار فقر هستند.



وی با اشاره به تلاش های ایران پس از انقلاب برای حفظ آثار تاریخی بر فراهم شدن ساز و کاری برای حفظ و صیانت و حرمت آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: می دانم که در این باره تلاش زیادی انجام شده و این تئوری از چند سال پیش در سازمان میراث فرهنگی ایجاد شده که مردم بتوانند در حفظ آثار تاریخی مشارکت بیشتری داشته باشند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش سهم مردم در افزایش سرمایه گذاری در بخش گردشگری از سوی مردم گفت: باید بسترهایی را فراهم کنید تا مردم برای سرمایه گذاری در این بخش مشتاق باشند.



لاریجانی با اشاره به امکانات خوب کشور در حوزه میراث فرهنگی و اینکه باید آنها را بالفعل کنیم گفت: زیارت خانه های مختلفی در ایران است به ویژه مشهد الرضا که قبله عالم به ویژه شیعیان است و نقطه مهمی است که برای حضور بزرگان چه معصومین و چه علما و چه بزرگان تفکر دینی عشقی را برای سفر به ایران ایجاد می کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سال های مدیریت خود در صدا و سیما و مباحثی که در آن زمان در حوزه میراث فرهنگی مطرح بود ، گفت: زمانی که در صدا و سیما بودم این موضوع مطرح بود که مردم با میراث فرهنگی خودمان کمتر آشنایی دارند و ممکن است اسم رجال علمی و فرهنگی را شنیده باشند اما منزلت آنها را کمتر بدانند مانند ابن سینا و ملاصدرا که از شخصیت های بزرگ ایران بودند از این رو در آن زمان کمتر کاری که از دستمان بر می آمد به تصویر کشیدن زندگی آنها بود.



لاریجانی گفت: ابن سینا یک شخصیت ایرانی است که در طب، فلسفه و موسیقی صاحب کتاب و فن است و حتی در غرب شرایط قرون وسطایی زمانی که شاهد ایستایی فکری بودیم آثار فکری ابن سینا بود که حرکت علمی و فکری ایجاد کرد.



رئیس مجلس با بیان اینکه کتاب قانون ابن سینا در دانشگاههایی که آن زمان در غرب تاسیس شده بود تدریس می شد گفت: در بخش فلسفه نیز فیلسوفان از کتب این شخصیت اقتباس می کردند.



وی با اشاره به اینکه با به تصویر کشیدن زندگی بزرگانی همچون ملاصدرا، ابن سینا و زکریای رازی مردم توانستند ارتباط ملموسی برقرار کنند گفت: امروز این سرمایه در ایران است و به جهات مختلف می توان جاذبه ای ایجاد کرد تا تفکرات مختلف، تعامل پیدا کنند و یک نقصی در ارتباط امروز است ضمن اینکه سیستم های ارتباطی ملل را به هم نزدیک می کند در سطح محدودی می تواند این ارتباطات به فهم مشترک نزدیک شود.



لاریجانی گفت: اگر بخواهیم به ارتباطات بین کشورها و مراودات عمق ببخشیم احتیاج به فهم دقیق تر از میراث کشورها داریم از این شناخت شخصیت های بزرگ به تعامل پایدار فرهنگی بین ملل مختلف کمک می کند.



وی افزود: از نظر تنوع زیبایی در کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم تا گردشگران داخلی حظ ببرند و تعامل فرهنگی در داخل کشور ایجاد شود.



رئیس مجلس با اشاره به برگزاری نمایشی در مراسم امروز با عنوان وحدت قومیت ها گفت: نمایش فرهنگی نشانگر آن است که ایران از تنوع فرهنگی برخوردار است و یک قطب همگرایی در درون آن وجود دارد و این حقیقت مسئله است که ایران به دلیل داشتن اقوام و ادیان مختلف متنوع است و این تنوع به بخش مرکزی آن کمک می کند و ویژگی وحدت مردم را به ظهور می رساند.



وی با بیان اینکه حتی در قبل از اسلام هم تفکری در ایران بود ندای توحیدی بود و هیچیک از اقوام خالی از ندای توحیدی نیستند گفت: توجه به همبستگی داخلی و ملی کشور که خود را گاه قوم اصیل ایرانی می دانند در بین همه اقوام ایرانی مسابقه وجود دارد و این مولفه مهمی است که ایجاد وفاق می کند و ایران مقوله وحدت در کثرت را در هویت ملی خود جستجو می کند و هم به کثرت احترام می گذارد و هم وحدت را به درستی می شناسد.



رئیس مجلس با بیان اینکه گردشگری داخلی در کشور این ویژگی را هم از نظر داخلی و هم از نظر تعامل فرهنگی با دیگر کشورها عملیاتی می کند گفت: البته باید در این زمینه امکاناتی فراهم شود و راهنماهای خبیری را در حوزه گردشگری تربیت کرد.با اشاره به ضرورت توسعه صنعت توریسم و آثار آن در کشور گفت: در برخی موارد برای تبادل فرهنگ نیاز به تعامل چهره به چهره است، افراد تا با هم ارتباط برقرار نکنند، این ارتباط فرهنگی بوجود نمی آید، مساله اینترنت، رادیو و تلویزیون هم این قابلیت را ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما امروز یک تفرعونی در دنیا داریم، اگر توسعه ای در حوزه صنعت برای جوامع غربی بدست آمده است باید فرهنگ عمومی آنها نیز خیلی ارتقاء پیدا کرده باشد که اهمیت آن حتی بیشتر است، ممکن است کشوری از نظر صنعتی پیشرفت کند، اما از نظر فرهنگی پیشرفت نداشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دو مقوله یکسان نیست، یک تفرعونی وجود دارد که سایر فرهنگ ها را تحقیر می کند، گاهی اوقات پیامبران و حتی زندگی اسلامی را هم تحقیر می کنند، به همین دلیل فرهنگ شرقی را رازآلود و عقب افتاده معرفی می کنند و از طرف دیگر فرهنگ پیشرفته را مربوط به فرهنگ غرب می دانند.

نماینده مردم قم در مجلس گفت: همین افراطی‌گری که امروز در منطقه ما بوجود آمد، به این فکر کمک می کند، اینها مستمسکی پیدا کردند برای تحقیر فرهنگ اسلامی، البته این تفرعون و تحقیرها خودش مورد پرورش تروریست ها شده است، به بهانه اینکه اینها تروریست پرورند، تحقیر بیشتر می شوند و نتیجه آن یک دور باطل است، جوانانی که در این کشورها تحت فشار تحقیر هستند، مفری برای اینکه خود را نجات دهند، جز اینکه به این گروه های افراطی بپیوندند، ندارند، بی شک این تحقیرشدگی است.

لاریجانی با اشاره به اظهارات چند روز پیش نخست وزیر انگلیس درباره ایران افزود: حرف های عجیب و غریبی در سازمان ملل مطرح کرد که نوعی تفرعون در آن وجود داشت، اینکه گفتند ایران باید چه کند، مگر شما چه کاره هستید که از این بایدها استفاده می کنید؟



وی افزود: قدرت شما بیشتر شده که این‌چنین سخن می‌گویید؟! شما 5 روز پیش کشورتان در حال جدایی بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما نباید اینگونه صحبت کنید. شما اضطراب دارید و جریان داعش باعث این اضطراب است چرا که خودتان کمک کردید و حالا مشکلی پیش آمده است.



لاریجانی با اشاره به اینکه اضطراب از داعش اضطراب درستی است، گفت: حالا چرا از زبان باید استفاده می‌کنید؛ شما نیازمند هستید و باید از بستر عقلانی استفاده کنید.



وی افزود: شما از جریان تروریست ترسیده‌اید؛ سخنان شما ظاهرا تفرعن است اما باطنش ترس است. شما برای مقابله با تروریست‌ها نیازمند هستید اما نباید نیازتان را به طرف مقابل بفروشید. شما نمی‌توانید زرنگی کنید و نیازتان را به عنوان امتیاز به ما بفروشید. این قابل تفکیک و قابل دریافت است.



رئیس مجلس ادامه داد: به جای پذیرفتن اشتباهات گذشته که به تروریست‌ها کمک کردید حالا از زبانی استفاده می‌کنید که منجر به رفع نیاز شما نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اینها در سوریه و منطقه آشفتگی ایجاد کردند و همین امروز هم با مساله تروریسم برخورد دوگانه دارند، خاطر نشان کرد: نماینده پنتاگون عنوان کرد ما در عراق و سوریه دو جور برخورد با تروریسم داریم، در عراق برخورد تاکتیکی و در سوریه، برخورد راهبردی است، چون در عراق با دولت دموکراتیک مواجه هستند، اما نمی خواهند این دولت قوی باشد، از این رو برخورد آنها با ترویست‌ها برخورد ریشه ای نیست، اما در سوریه چون باید با دولت مرکزی مبارزه کنند، می گویند برخورد ما راهبردی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه داعش یک سرزمین دارد، ادامه داد: از موصل تا رقه در سوریه. معنای اینکه در سوریه و عراق دو نوع برخورد با تروریست ها دارید، چیست؟! مگر می شود با یک پدیده متصل بهم برخورد دوگانه داشت. در حقیقت معنای واقعی آن این است که مساله تروریسم برای اینها، مساله مهمی نیست.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: نتیجه این رفتار این خواهد شد که این گرداب ناآرامی در منطقه دامن آنها را گرفت، اینجا باید به این نکته توجه کرد که در بین کشورهای منطقه، امن‌ترین کشور، ایران است.

لاریجانی بیان کرد: این مساله فرصتی است که زمینه گردشگری را در ایران بیشتر فراهم کنیم؛ من در این منطقه شلوغی زیادی می بینم و بعید هم می دانم که رفتارهایی که غرب در مبارزه دروغین با تروریسم دارد، شرایط امنی در منطقه بوجود آورد و شرایط نشان می دهد مساله تروریسم همچنان در منطقه رو به رشد است.

وی با بیان اینکه ما با مقوله تروریسم یک برخورد جدی داریم، ادامه داد: برخورد ما نه تاکتیکی و نه راهبردی است، ما هرگز با این روش هایی که ائتلاف دروغین درست کرده، همراهی نداریم، مسیر ما تاکتیکی و استراتژیک نیست، بلکه برخورد ما برخورد واقع‌بینانه با تروریسم است و ما یک مسیر روشنی را طی می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دورنما نشان می دهد که آشفتگی سیاسی در منطقه ما وجود خواهد داشت و با حرف‌هایی که اینها می زنند، این اوضاع کمتر نخواهد شد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با حضور علی لاریجانی از برترین های صنعت گردشگری تجلیل شد.