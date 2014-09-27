فرصت تازه برای احیای اقتصادی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، نخست وزیر کانادا و نماینده ای از اتحادیه اروپا روز گذشته قرارداد موقت چند میلیارد دلاری در خصوص بازرگانی آزاد به امضا رساندند.

این قرارداد که به میزبانی کانادا امضا شده می تواند تجارت دوجانبه اوتاوا و اتحادیه اروپا را تا 20 درصد افزایش داده و رقم آن را به 26 میلیارد یورو برساند.

نخست وزیر کانادا با اشاره به اهمیت عقد این قرارداد خاطر نشان کرد: امضای این توافق نامه هویت جدیدی به اقتصاد اروپا می بخشد.

مدیریت اتحادیه اروپا آنرا فرصتی برای احیای اقتصاد اروپا می بیند.