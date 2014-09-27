رکورد پرواز هواپیمای کاغذی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای بسیاری از مردم هواپیمای کاغذی تداعی کننده دوران کودکی و پرتاب آن در کوچه و خیابان و کلاس درس است اما اکنون متخصصان نیروی هوایی آمریکا هواپیمای کاغذی ساخته اند که با پرواز در ارتفاع 29 هزار متری ضمن ثبت رکوردی تازه، برنامه جاه طلبانه خود را وارد کتاب رکوردهای گینس کرده اند.

این هواپیمای کاغذی از بالنی که در این ارتفاع پرواز می کرد پرتاب شد.

در کنفرانس خبری این برنامه اعلام شد که هواپیما پس از پرتاب 132 کیلومتر مسافت را طی کرد. این طی مسافت در مدت دو ساعت و 7 دقیقه صورت گرفت.

این هواپیمای کاغذی که دقیقا شبیه هواپیماهای کاغذی دوران کودکی ساخته شده 76 سانتیمتر طول و بالهایی به درازای 36 سانتیمتر دارد و جالب اینکه وزن آن کمتر از نیم کیلو یعنی 424 گرم عنوان شده است.

این هواپیما به فناوری هایی نظیر سیستم موقعیت یاب جهانی، حسگرهای حرارتی و فشار، رایانه پرواز، باتری، صفحات کوچک خورشیدی و حتی یک دوربین ویدئویی کوچک مجهز است.