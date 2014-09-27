تبدیل سنگر رزمندگان به مدرسه انسان سازی با تبلیغ روحانیت/شناسایی 351 روحانی رزمنده در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر ظهر شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس باشکوه ترین و سرنوشت سازترین مقطع تاریخی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه در کنار مردم عادی حضور روحانیت در این دوران قابل توجه است، اضافه کرد: برخی روحانیون در پشت جبهه و برخی در خط مقدم حضور داشتند.

به گفته حجت الاسلام کاملی فر روحانیون با تبلیغ در پشت جبهه با تربیت روحیه ایثارگری مردم را برای حضور در جنگ و پشتیبانی از این حرکت عظیم دعوت می کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان افزود: در خط مقدم نیز روحانیان یا با تبلیغ یا رزم و یا هردو فعالیت داشتند.

وی تاکید دارد که تبلیغ روحانیت در مقطعی که سنگر محل جنگ و مبارزه و اتفاقات آزار دهنده بود موجب قوت قلب رزمندگان شده و در واقع به مدرسه انسان سازی تبدیل شده بود.

حجت الاسلام کاملی فر تاکید کرد: برخی روحانیون در ایام جنگ فعالیت تبلیغی خود را کنار گذشته و صرفا در حوزه رزمی همراه رزمندگان بودند.

مصاحبه با 260 روحانی رزمنده در اردبیل

وی گرامیداشت یاد و خاطره این قشر را ضروری دانست و تاکید کرد: در همین راستا پژوهشی از دو سال قبل جهت شناسایی روحانیان رزمنده استان انجام شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان دستاورد این پژوهش را شناسایی 351 روحانی رزمنده عنوان کرد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 53 نفر فوت شده اند، اضافه کرد: 38 نفر نیز به مقام رفیع شهادت رسیده اند.

به گفته حجت الاسلام کاملی فر با 260 نفر دیگر طی دو سال گذشته مصاحبه شده و اسناد و خاطرات آن ها گردآوری شده است.

وی با یادآوری رونمایی از کتاب "علمداران عشق" خاطرات و زندگی نامه 38 روحانی شهید دو سال قبل در کنگره شهدای روحانی اضافه کرد: خاطرات 260 روحانی رزمنده نیز در جلد دوم و سوم این کتاب در هزار و 200 صفحه گردآوری شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان این کتاب در همایش تجلیل از روحانیان رزمنده و ایثارگر طی در همین هفته رونمایی خواهد شد.