سرهنگ مراد حسین جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه مجازی پیشگیری از جرایم به مناسبت هفته ناجا در خصوص مسائلی از جمله مواد مخدر، مهارت‌های زندگی و آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در مدارس قم برپا می‌شود.

وی گفت: در این نمایشگاه‌های مجازی برای دانش آموزان فیلم نمایش داده می‌شود و کار‌شناسان انتظامی نیز در خصوص فیلم نقد و بررسی لازم را انجام می‌دهند.

جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در خصوص فعالیت پلیس معلم افزود: برخی از کار‌شناسان نیروی انتظامی به عنوان پلیس معلم برای 11 جامعه هدف فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این کار‌شناسان برای جامعه هدف جلساتی برگزار کرده و آسیب‌ها و تهدید‌های مربوط به گروه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

جعفریان اضافه کرد: جامعه هدف شامل مهد‌های کودک، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، هنرستان، اولیا و مربیان، نمازگزاران، اصناف، مراکز دانشگاهی و کارکنان دولت و سازمان‌های مردم نهاد می‌شود.

وی بیان کرد: در هفته نیروی انتظامی از بانک اطلاعاتی مدرسین و مربیان آموزش همگانی رونمایی می‌شود.

جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: هفته نیروی انتظامی از 14 مهر آغاز و تا 20 مهرماه نیز ادامه می‌یابد.

