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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۴

به مناسبت هفته ناجا/

نمایشگاه‌های مجازی پیشگیری از جرایم در مدارس قم برپا می‌شود

نمایشگاه‌های مجازی پیشگیری از جرایم در مدارس قم برپا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از برپایی نمایشگاه‌های مجازی پیشگیری از جرایم در مدارس این استان به مناسبت هفته ناجا خبر داد.

سرهنگ مراد حسین جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه مجازی پیشگیری از جرایم به مناسبت هفته ناجا در خصوص مسائلی از جمله مواد مخدر، مهارت‌های زندگی و آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در مدارس قم برپا می‌شود.

وی گفت: در این نمایشگاه‌های مجازی برای دانش آموزان فیلم نمایش داده می‌شود و کار‌شناسان انتظامی نیز در خصوص فیلم نقد و بررسی لازم را انجام می‌دهند.

جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در خصوص فعالیت پلیس معلم افزود: برخی از کار‌شناسان نیروی انتظامی به عنوان پلیس معلم برای 11 جامعه هدف فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این کار‌شناسان برای جامعه هدف جلساتی برگزار کرده و آسیب‌ها و تهدید‌های مربوط به گروه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

جعفریان اضافه کرد: جامعه هدف شامل مهد‌های کودک، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، هنرستان، اولیا و مربیان، نمازگزاران، اصناف، مراکز دانشگاهی و کارکنان دولت و سازمان‌های مردم نهاد می‌شود.

وی بیان کرد: در هفته نیروی انتظامی از بانک اطلاعاتی مدرسین و مربیان آموزش همگانی رونمایی می‌شود.

جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: هفته نیروی انتظامی از 14 مهر آغاز و تا 20 مهرماه نیز ادامه می‌یابد.
 

کد مطلب 2378423

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