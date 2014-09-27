سرهنگ مراد حسین جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه مجازی پیشگیری از جرایم به مناسبت هفته ناجا در خصوص مسائلی از جمله مواد مخدر، مهارتهای زندگی و آسیبهای اجتماعی دانش آموزان در مدارس قم برپا میشود.
وی گفت: در این نمایشگاههای مجازی برای دانش آموزان فیلم نمایش داده میشود و کارشناسان انتظامی نیز در خصوص فیلم نقد و بررسی لازم را انجام میدهند.
جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در خصوص فعالیت پلیس معلم افزود: برخی از کارشناسان نیروی انتظامی به عنوان پلیس معلم برای 11 جامعه هدف فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: این کارشناسان برای جامعه هدف جلساتی برگزار کرده و آسیبها و تهدیدهای مربوط به گروههای مختلف را بررسی میکنند.
جعفریان اضافه کرد: جامعه هدف شامل مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، هنرستان، اولیا و مربیان، نمازگزاران، اصناف، مراکز دانشگاهی و کارکنان دولت و سازمانهای مردم نهاد میشود.
وی بیان کرد: در هفته نیروی انتظامی از بانک اطلاعاتی مدرسین و مربیان آموزش همگانی رونمایی میشود.
جانشین معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: هفته نیروی انتظامی از 14 مهر آغاز و تا 20 مهرماه نیز ادامه مییابد.
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