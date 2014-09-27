کمرنگ شدن نقش خانواده به آسیب های اجتماعی دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی فراروی خانواده به همت اداره کل امور بانوان استانداری و با حضور مشاور امور اجتماعی و مشاور امور زنان استانداری البرز، مدیرکل امور بانوان و بسیاری دیگر از مسئولان پیش از ظهر امروز در باشگاه میلاد کرج برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که عنوانی با نام "آسیب های اجتماعی فراروی خانواده" دارد مشاور امور اجتماعی استانداری البرز که خود عضو هیات علمی دانشگاه تهران است به بررسی آسیب های اجتماعی در استان البرز پرداخت.

محورهای اشتغالزایی توسط حضور بانوان در جامعه توسعه پیدا کرده است

سعید معید در این باره اظهار داشت: افزایش مشارکت زنان در عرصه های مختلف در جامعه زمینه توسعه هر چه بیشتر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه فراهم می کند.



این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه برخی در جامعه معتقد هستند که اگر بانوان باید به امر خانه داری مشغول شوند زمینه برای افراد جویای کار فراهم تر می شود، تاکید کرد: محورهای اشتغالزایی توسط حضور بانوان در جامعه توسعه پیدا کرده است و همین مامر باعث شده که مسیر برای اشتغالزایی باز شود.



مشاور اجتماعی استاندار البرز خاطرنشان کرد: توسعه زندگی صنعتی و شهری و همچنین کمرنگ شدن نقش خانواده ها در ارتباط های فرزندان با دیگران یکی از عوامل بارز در بروز آسیب های اجتماعی شده است برای پیشگیری از بروز چنین آسیب های باید مشکلات معیشتی، بیکاری و اعتیاد اعضای خانواده مورد بررسی قرار گیرد.



معیدفر با اشاره به اینکه در حال حاضر شکاف عمیقی بین واقعیتها و ذهنیتها وجود دارد، اذعان داشت: نسل جوان نسلی پویا است که با برنامه ریزی خانواده و والدین فاصله دارد و در این میان مشکل اصلی ما این است که غیر از خانواده از نهاد دیگری استفاده نمی کینم و همین امر مشکلاتی را بوجود آورده است.

رفع مشکلات اجتماعی پیوند ناگستنی با نهاد خانواده دارد.

وی از توسعه گروههای اجتماعی مختلف یاد کرد و افزود: در حال حاضر با اجتماعات کوچکی مواجه نیستیم به همین منظور باید با ارتباطات وسیع تر به دنبال راه حل باشیم.



حمیدرضا عسگری مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز نیز در حین برگزاری این کارگاه آموزشی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی برای رفع آسیب های اجتماعی فراروی خانواده اظهار داشت: رفع مشکلات اجتماعی پیوند ناگستنی با نهاد خانواده دارد.



گفتنی است؛ در این کارگاه شرکت کنندگان با آسیبهای اجتماعی از جمله رفتارهای جنسی پرخطر و راهکارها و برنامه ریزی منسجم برای رفع آنها آشنا شدند.

برگزاری سمینار بررسی آسیب های اجتماعی ذره ای از مشکل را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر؛ استان نوپای البرز در حالی در دریای از معضلات اجتماعی غرق است که طلاق در این استان در صدر جدول مسائل و مشکلات اجتماعی قرار دارد، و به عقیده صاحب نظران مقوله‌های مرتبط با حوزه فرهنگ بسیار گسترده و متولیان بسیاری دارد که هر یک به فراخور رسالتی که دارند در این عرصه باید فعالیتی جهاد گونه داشته باشند.

و این در حالیست که؛ تلاش برای آماده‌ سازی و فراهم کردن زمینه‌ های مناسب زیست اجتماعی شهروندان موضوع مهمی است که نباید مورد غفلت مسئولان امر قرار گیرد.

در ادامه نباید از خاطر دور داشت که مسائل اجتماعی همچون طلاق و از هم گسیختگی خانوادگی ریشه بسیاری از مشکلات و جرائم فردی و اجتماعی است چرا که ریشه کج رفتاری و نابهنجاری در سطح جامعه از خانواده آغاز می شود.

اعتیاد یکی دیگر از معضلاتی که حکم تبر را نسبت به ریشه جامعه دارد و در حالی که جامعه با كژي ها و بدقوار گي هاي جدی روبه رو است برگزاری سمینارها و نشست ها ذره ای از این مشکل را حل می کند و در پاان امیدواریم با توجه به تراكم بالای آسيب هاي اجتماعي در این استان جوان بهترین راه حل در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مسئولان امر اندیشیده شود.