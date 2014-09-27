مسئولان روحیه بسیجی را برکارهای خود حاکم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر پیش از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از مدیران و رؤسای دستگاه‌های دولتی استان کرمانشاه اظهار داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس سرشار از معنویت و همدلی رزمندگان اسلام بود که همین موضوع عاملی شد تا نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده و در مقابل هجمه های گسترده دشمنان مصون بماند.

وی افزود: پس از سال های جنگ نیز حاکمیت تفکر بسیجی در کشور موجب تداوم نظام و موفقیت کشور در عرصه های مختلف شد.

فرماندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: مسئولان کشور باید با یک تفکر بسیجی و با تاسی از فرمایشات امام راحل (ره) و نیز رهبر معظم انقلاب در راستای رشد و تعالی بیش از پیش کشور قدم بردارند.

رنجبر به اهتزاز در آوردن پرچم بسیج در کشور را یک افتخار بزرگ عنوان کرد و گفت: امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی روحیه وحدت و همدلی را در کشور گسترش دادند، لذا ما نیز باید باتداوم همین راه، در راه سربلندی کشور حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: روحیه بالای بسیجی موجب شد که دست دشمنان برای همیشه از خاک کشور کوتاه شود و داشتن همین روحیه و تفکر، اقتدار ایران اسلامی را به دنیا نشان داد.





