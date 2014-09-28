انتشار یادنامه آیت الله خوشوقت در «پناهگاه طوفان»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پناهگاه طوفان؛ روایتی از زندگی، خاطرات، اندیشه و خاطرات عالم ربانی آیتالله خوشوقت» از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.
این یادنامه نخستین یادنامه جامع درباره شخصیت این عالم ربانی، فقیه اخلاقی، همراه و یاور امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب است که در پنج بخش تدوین شده است. بخش اول به زندگینامه علمی و سیاسی ایشان اختصاص یافته است و در ادامه بخشی از رهنمودهای اخلاقی و سیاسی ایشان ذکر میشود.
در بخش دوم آیتالله خوشوقت از نگاه آقای محمدحسین خوشوقت، یکی از فرزندان آیتالله خوشوقت به تصویر کشیده شده و در بخش سوم نظرات علما، شاگردان و صاحبنظران حوزه درباره سلوک و اندیشه و خاطرات آیتالله بیان شده است. در این بخش گفتارها و نوشتارهایی از حضرات آیات و حجج اسلام ممدوحی، کاظم صدیقی، قرهی، صفایی بوشهری، صادقی رشاد، احسان شیرخدا و دکتر رودگر میآید.
همچنین زندگی، خاطرات، سلوک و رفتار سیاسی آیتالله خوشوقت در قالب خاطرات و نظرات شخصیتهای مختلف در این باره آمده است از جمله نظرات حضرات آیات مصباح یزدی، امامی کاشانی، رضا استادی، بخشی کرمانشاهی، جاودان، فیاضی، کعبی، و اساتید و شخصیتهایی چون دکتر آقاتهرانی، دکتر خسروپناه، مرتضی جوادی آملی، محمدرضا زائری، پناهیان، یحیی عابدی، محمدرضا سرشار، رحیم مخدومی، سعید حدادیان، اکبر اجلی، سید محمود علوی، باقری لنکرانی، محمدباقر قالیباف و.... بخش پنجم هم گزیده پیامهای تسلیت شخصیت و نهادهای انقلابی و مذهبی به مناسبت ارتحال آیتالله خوشوقت است، در پایان کتاب هم عکسهایی از این استاد برجسته اخلاق نقش بسته است.
چاپ اول این یادنامه در 216 صفحه، دو رنگ، قطع پالتویی، تیراژ 2000 نسخه و قیمت 5700 تومان منتشر شده است.
دفتر نشر معارف که در این مجموعه یادنامه و در دفتر اول کتاب «گوهر گمشده» را درباره آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی منتشر کرده و به زودی دفتر سوم و چهارم این یادنامه درباره مرحوم آیتالله صالحی مازندرانی و مرحوم آیتالله سید مهدی روحانی منتشر میکند.
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