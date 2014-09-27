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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

71 سال زندان و 300 میلیارد جریمه برای 13 متهم اقتصادی

71 سال زندان و 300 میلیارد جریمه برای 13 متهم اقتصادی

شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم غیرقطعی سیزده متهم یک پرونده به اتهاماتی از قبیل کلاهبرداری ، ارتشاء ، جعل را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک ملت و گزارش های واصله از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا علیه سیزده متهم ، پرونده در دادسرای امور اقتصادی مطرح شد .

پس از صدور کیفرخواست پرونده در شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت .

براساس رأی صادر شده از این شعبه متهمین پرونده به اتهامات یادشده به هفتاد و یک سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و بیست و شش میلیارد و نهصد و دو میلیون و ده هزار و نهصد و هفت ریال رد مال درحق بانک ملت و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود میلیون و دویست و بیست و شش هزار و دویست و سی و دو ریال محکوم شدند.

 

کد مطلب 2378438

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