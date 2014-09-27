ارائه خدمات بينايي سنجي به مددجويان کمیته امداد

شهرام فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت اجراي اين طرح گفت: در راستاي اجراي برنامه هاي بهداشتي در طول سال براي مددجويان كميته امداد اين طرح به عنوان يكي از طرح هاي مهم اجرا مي شود.

وي با بيان اينكه بينايي سنجي در رابطه با مكانيزم ديدن، نقش مغز در ديدن و حل معايب غيرطبيعي و ... چشم بحث مي كند، بيان كرد: برطرف كردن نارسايي هاي بينايي بيش از 330 نفر از زنان سرپرست خانوار و دانش آموزان از اهداف اجراي اين طرح است.

مدیر کمیته امداد شمالغرب تهران مبلغ هزينه شده براي اين اقدام را 80 میلیون 740 هزار ريال عنوان كرد و گفت: طي سال گذشته نيز در قالب طرح بينايي سنجي 100 دانش آموز مورد معاينات بينايي سنجي قرار گرفتند.

فلاح در ادامه از اهداء 30 بسته گوشت قربانی و یک دستگاه لب تاب خبر داد و گفت: این هدایا توسط حامیان مناطق دو و پنج ان نهاد اهداء شده است؛ که یک دستگاه لب تاپ به ارزش 12 میلیون ریال توسط حامی برای فرزند تحت حمایت خود اهداء شد؛ و 30 بسته گوشت قربانی نیز به ارزش نه میلیون ریال میان خانواده های ایتام و محسنین منطقه دو توزیع شد.

وی همچنین به برگزاری همایش نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان در محل کانون فرهنگی تربیتی مالک اشتر اشاره کرد و اظهار کرد: این همایش با محوریت نقش تغذیه و ورزش در پیشگیری از سرطان با حضور 100 نفر از مددجویان تحت حمایت برگزار شد.

مدیر کمیته امداد شمالغرب تهران تصریح کرد: در پایان این همایش سبد اقلام بهداشتی به ارزش 500 هزار ریال به مددجویان اهداء شد.