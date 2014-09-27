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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

همتی در گفتگو با مهر:

اجرای پروژه دهکده آبی نمونه در روستای اسدآباد شهرستان سرخه آغاز شد

اجرای پروژه دهکده آبی نمونه در روستای اسدآباد شهرستان سرخه آغاز شد

سرخه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه و دبیر اجرای طرح مدیریت پایدار آب و خاک حبله رود از اجرای پروژه دهکده آبی نمونه در این شهرستان خبر داد.

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای پروژه دهکده آبی نمونه در روستای اسدآباد شهرستان سرخه اظهار داشت: این طرح به عنوان پایلوت اجرای طرح مدیریت، پایدار منابع آب و خاک در حوزه حبله رود است که به منظور ارتقاء مدیریت منابع آب و خاک و کنترل تخریب اراضی از طریق فرآیند مشارکت مدارانه و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن برنامه اقدام ملی مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در حوزه آبخیز حبله رود انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با حمایت و پشتیبانی سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبط با زمینه سازی جهت نیل به تولید مستمر و پایدار اجرا خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه همچنین افزود: این طرح در روستای اسدآباد شهرستان با اعتبار 500 میلیون ریال در حدود 200 هکتار از اراضی کشاورزی با مشارکت جوامع محلی، بهره برداران و کشاورزان اجرایی خواهد شد و با هدف توسعه کشاورزی پایدار و افزایش راندمان منابع آب که نتیجه آن افزایش محصول و نهایتا موجب ارتقاء سطح معیشت کشاورزان خواهد شد.

همتی در خاتمه گفت: در فاز اول اجرایی این طرح حدود یک کیلومتر از انهار سنتی تبدیل به کانال های انتقال آب بتنی خواهد شد.

کد مطلب 2378487

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