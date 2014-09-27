دفاع مقدس بنای استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی ظهر امروز در مراسم تجلیل از بازنشستگان قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه رشادت های بازنشستگان نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس ستودنی است، گفت: ملت ایران در آن دوران توانستند صحنه هایی مملو از دلاور مردی و بزرگ مردی را برای حراست از کشور در برابر دشمن بعثی به نمایش بگذارند .

وی دفاع مقدس را سرچشمه دوباره حیات برای ملت و کشور خواند و عنوان کرد: در دفاع مقدس بالاترین ارزش های انسانی و اسلامی ارتقا یافت و ولایت مداری ایرانی ها به نمایش گذاشته شد.

وی اظهارداشت: دفاع مقدس در حقیقت بنای استوار کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را تقویت کرد و باعث شد تمامی مستضعفان دنیا به راهی برای مقابله با نظام سلطه دست پیدا کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان بر حفظ حرمت و ارزش بازنشستگان تاکید کرد و افزود: استفاده از تجربیات بازنشستگان همواره موجب بهبود فعالیت ها در عرصه های مختلف شده است لذا باید به این مسئله توجه اساسی شود.