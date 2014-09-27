 تیم فوتبال نفت و گاز گچساران از جام خذفی کشور انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که خود را برای حضور در رقابت های جام حذفی و لیگ دسته اول فوتبال کشور آماده می کردند با اعلام شورای ورزش مبنی بر رعایت سقف 50 درصد نیروی شرکت نفتی در تیم از ادامه مسابقات جام حذفی کشور بازماندند.

سرپرست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام این قانون به باشگاه نفت و گاز گچساران سریعا سقف مقرر شده در تیم اعمال و برای تصویب به شورای ورزش وزارت نفت ارسال شده است.

غلامعباس شریفی تصریح کرد: همزمانی جلسه شورای ورزش وزارت نفت برای تایید لیست اسامی این تیم وبازی تیم فوتبال نفت و گازگچساران با شهدای ارتش اصفهان منجر شد تا باشگاه مناطق نفتخیز به این تیم اجازه حضور در دومین مسابقه جام حذفی را ندهد.

شریفی افزود: در صورت تایید لیست نهایی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با رعایت سقف 50 درصد نیروی شرکت نفتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ششم مهر 93 این تیم می تواند در ادامه رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور حضور پیدا کند.

وی یادآور شد: باشگاه نفت و گاز گچساران پیش از این نیز در خواستی مبنی بر بستن تیم با 35 درصد نیروی شرکت نفتی به شورای ورزش وزارت نفت ارسال کرده و متعهد شده است امسال با 35 درصد و سال آینده را با 50 درصد نیروی شرکت نفتی در رقابت های لیگ فوتبال ایران شرکت کند که درصورت موافقت بااین درخواست درجلسه روز یکشنبه، تیم نفت و گاز گچساران می تواند با رعایت سقف 35 درصد در مسابقات حاضر شود.

سرپرست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران همچنین اثرات منفی حاصل از این شوک بزرگ به تیم را جبران ناپذیر عنوان کرد و افزود: تلاشهای شبانه روزی نماینده شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شرکت نفت و گاز گچساران طی روزهای گذشته برای حضور این تیم در رقابت های جام حذفی و موافقت شورای وزارت نفت با سقف 35 نیروی نیروی شرکت نفتی قابل تقدیر است.

شریفی اظهارداشت: قوانین مصوب در وزارت نفت برای همه شرکت های تابعه لازم الاجرا است و رعایت نکردن آن تخطی از قانون محسوب می شود و باشگاه نفت و گاز گچساران همواره در جهت رعایت موازین وزارت نفت گام برداشته است.

وی باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفتخیز جنوب را متولی اصلی ورزش قهرمانی در شرکت های تابعه مناطق نفتتخیز جنوب عنوان کرد و افزود: مدیریت این باشگاه نیز تبعیت از قانون را اولویت اصلی خود می داندو به همین دلیل از حضور تیم فوتبال نفت گچساران بدون مجوز شورای ورزش وزارت نفت در رقابت های جام حذفی ممانعت بعمل آورده است.

این مسئول اظهارامیدواری کرد: با تلاش مسئولان ورزش وزرات نفت و شرکت نفت و گاز گچساران موضوع موسسه شدن باشگاه نفت گچساران هرچه سریعتر مرتفع شود تا این باشگاه با جدیت بیشتری در راستای تحقق اهداف ورزش قهرمانی کشور گام بردارد.

شریفی اقدامات صورت گرفته در راستای موسسه شدن باشگاه نفت و گاز گچساران را قابل قبول دانست و افزود: تسریع در موسسه شدن باشگاه نفت و گاز گچساران به استقلال این تیم در تصمیم گیری ها و تامین اعتبارات مالی کمک بزرگی خواهد کرد.

سرپرست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران درپایان از همه اعضای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران و هواداران با تعصب و فهیم این شهردرخواست کرد تا با حفظ آرامش، تمرکز خود را بر حضور جدی در رقابت های لیگ یک کشور قرار دهند.