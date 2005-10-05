مردم ديندار و خداجوي ميهن اسلامي بهترين پاسدار ارزشهاي الهي در اين ماه مبارك خواهند بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكردر اطلاعيه اي به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ضمن تبريك به مناسبت حلول اين ماه آورده است : در چنين ضيافتي است كه روزه داري تنها به معناي نخوردن و نياشاميدن نيست بلكه اجتناب و دوري از هر نوع گناه و نافرماني معبود با همه اعضاء و جوارح است و نيل به اين جايگاه رفيع مستلزم تهيه بستر لازم و ايجاد حداقل زمينه هاي اجتماعي مي باشد كه وظيفه و مسئوليت آن متوجه همگان است.

اين اطلاعيه مي افزايد : نقش نظارت عمومي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد چنين بستري سخن اول را مي زند، جامعه پويا و مردم ديندار و خداجوي عزيز ميهن اسلامي، خود بهترين پاسدار اين ارزشهاي الهي خواهند بود و يقينا حريم شكني و هتك حرمت اين ايام پر بركت را از ناحيه تعداد اندكي از معاندين و بدخواهان يا افراد نادان بر نمي تابد لذا تلاش گسترده همه امت اسلامي خصوصا مسئولين مربوطه در سازمانها و نهادهاي فرهنگي، انتظامي و قضايي در اين راستا لازم و ضروري بوده و توجه همگان را به امور ذيل جلب مي نماييم.

1- به منظور بهره مندي بيشتر از بركات ضيافت الهي در طول ماه مبارك رمضان شايسته است مردم ديندار به آراستگي ظاهر و باطن به نور معنوي و تواصي به حق و صبر كه مورد تاكيد قرآن كريم است ، در اماكن عمومي و مراكز تجمع و تردد شهروندان بر جلوه هاي نوراني اين ايام بيفزايند و از بروز هر گونه گناه و معصيت و تعرض به حقوق بندگان خدا كه موجب قهر الهي است دوري نموده و بيش از پيش با رفتار نيك و اخلاق حسنه خود زمينه نزول بركات را فراهم سازند.

2- ستاد احياء و مردم با ايمان ايران اسلامي انتظار دارند نيروي انتظامي در ماه مبارك رمضان با هر گونه روزه خواري علني و حرمت شكني برخورد قاطع نمايند و كليه واحدهاي صنفي كه حريم ماه مبارك را رعايت نمي كنند نسبت به تعطيلي طبق مقررات و نصب پلاكارد بر سر درب آن اقدام نمايند.

3- روساي محترم دادگستريهاي سراسر كشور با ايجاد شعبه هاي ويژه با كساني كه در سطح شهر به طور علني روزه خواري مي نمايند و يا با روشهاي ابتذال و بدحجابي و موسيقي هاي غير مجاز عفت عمومي را جريحه دار مي نمايند به شدت برخورد داشته باشند.

4- صيانت از حرمت ماه مبارك رمضان وظيفه همگان است خصوصا مديران محترم كليه ادارات، سازمانها و نهادهاي دولتي و شركتهاي خصوصي، مراكز درماني و مجامع عمومي كه با تدابير مناسب و شايسته در حفظ شئون اسلامي و قداست ماه نزول قرآن اقدام نمايند.

5- نيروي مردمي بسيج با رفتار، منش و سرمايه خود كه پرچمدار ترويج معروفها و امحاء منكرات است در همه محلات تلاش مضاعفي را به منظور تذكر لساني و ارشاد و هدايت افراد ناآگاه و برخورد با خاطيان با همت جدي انجام دهد.

6- دستگاهها و مراكز فرهنگساز اعم از صدا و سيما، وزارت ارشد و سازمان تبليغات، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري و ... كه رسالت هدايت جامعه را به سوي فلاح و رستگاري تبليغ مي نمايند بايد بيش از پيش در ايجاد فضاي معنوي در ماه مبارك بكوشند تا جايي كه حاصل آن را مردم در تعامل اجتماعي مشاهده نمايند .