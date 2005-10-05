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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

اطلاعيه ستاد احياء امر به معروف و نهي ازمنكر به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان؛

مردم ديندار و خداجوي ميهن اسلامي بهترين پاسدار ارزشهاي الهي در اين ماه مبارك خواهند بود

ستاد احياء امر به معروف ونهي از منكر به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان از مردم، ادارات و شركتهاي دولتي وخصوصي، نيروي انتظامي ، بسيج و روساي دادگستريها خواست تدابير مناسب و شايسته اي در حفظ شئون اسلامي و قداست ماه نزول قرآن بكار بندند.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكردر اطلاعيه اي به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ضمن تبريك به مناسبت حلول اين ماه آورده است : در چنين ضيافتي است كه روزه داري تنها به معناي نخوردن و نياشاميدن نيست بلكه اجتناب و دوري از هر نوع گناه و نافرماني معبود با همه اعضاء و جوارح است و نيل به اين جايگاه رفيع مستلزم تهيه بستر لازم و ايجاد حداقل زمينه هاي اجتماعي مي باشد كه وظيفه و مسئوليت آن متوجه همگان است.

اين اطلاعيه مي افزايد : نقش نظارت عمومي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد چنين بستري سخن اول را مي زند، جامعه پويا و مردم ديندار و خداجوي عزيز ميهن اسلامي، خود بهترين پاسدار اين ارزشهاي الهي خواهند بود و يقينا حريم شكني و هتك حرمت اين ايام پر بركت را از ناحيه تعداد اندكي از معاندين و بدخواهان يا افراد نادان بر نمي تابد لذا تلاش گسترده همه امت اسلامي خصوصا مسئولين مربوطه در سازمانها و نهادهاي فرهنگي، انتظامي و قضايي در اين راستا لازم و ضروري بوده و توجه همگان را به امور ذيل جلب مي نماييم.

1- به منظور بهره مندي بيشتر از بركات ضيافت الهي در طول ماه مبارك رمضان شايسته است مردم ديندار به آراستگي ظاهر و باطن به نور معنوي و تواصي به حق و صبر كه مورد تاكيد قرآن كريم است ، در اماكن عمومي و مراكز تجمع و تردد شهروندان بر جلوه هاي نوراني اين ايام بيفزايند و از بروز هر گونه گناه و معصيت و تعرض به حقوق بندگان خدا كه موجب قهر الهي است دوري نموده و بيش از پيش با رفتار نيك و اخلاق حسنه خود زمينه نزول بركات را فراهم سازند.

2- ستاد احياء و مردم با ايمان ايران اسلامي انتظار دارند نيروي انتظامي در ماه مبارك رمضان با هر گونه روزه خواري علني و حرمت شكني برخورد قاطع نمايند و كليه واحدهاي صنفي كه حريم ماه مبارك را رعايت نمي كنند نسبت به تعطيلي طبق مقررات و نصب پلاكارد بر سر درب آن اقدام نمايند.

3- روساي محترم دادگستريهاي سراسر كشور با ايجاد شعبه هاي ويژه با كساني كه در سطح شهر به طور علني روزه خواري مي نمايند و يا با روشهاي ابتذال و بدحجابي و موسيقي هاي غير مجاز عفت عمومي را جريحه دار مي نمايند به شدت برخورد داشته باشند.

4- صيانت از حرمت ماه مبارك رمضان وظيفه همگان است خصوصا مديران محترم كليه ادارات، سازمانها و نهادهاي دولتي و شركتهاي خصوصي، مراكز درماني و مجامع عمومي كه با تدابير مناسب و شايسته در حفظ شئون اسلامي و قداست ماه نزول قرآن اقدام نمايند.

5- نيروي مردمي بسيج با رفتار، منش و سرمايه خود كه پرچمدار ترويج معروفها و امحاء منكرات است در همه محلات تلاش مضاعفي را به منظور تذكر لساني و ارشاد و هدايت افراد ناآگاه و برخورد با خاطيان با همت جدي انجام دهد.

6- دستگاهها و مراكز فرهنگساز اعم از صدا و سيما، وزارت ارشد و سازمان تبليغات، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري و ... كه رسالت هدايت جامعه را به سوي فلاح و رستگاري تبليغ مي نمايند بايد بيش از پيش در ايجاد فضاي معنوي در ماه مبارك بكوشند تا جايي كه حاصل آن را مردم در تعامل اجتماعي مشاهده نمايند .

کد مطلب 237851

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