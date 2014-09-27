میزان شارژ کارت بلیت های یکساله براساس سفرهای شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که شورای اسلامی شهر تهران لایحه نظام یکپارچه بلیت حمل ‌ونقل عمومی شهر تهران را تصویب کرد که به موجب آن مقرر شد بلیت های یک ساله که دو سال پیش توسط شورای شهر سوم از سیستم بلیت های الکترونیک حذف شده بود، مجددا صادر شود. بر اساس مصوبه شورای اسلامی، شهرداری تهران نیز صدور کارت بلیت های یکساله را اغاز کرد که بر مبنای آن هزینه شارژ بلیت یکساله برای مترو و اتوبوس با قیمت 120 هزار تومان با سقف برداشت 150 هزار تومان صادر می شود .

سید جعفر تشکری هاشمی درباره کارت های الکترونیک اظهارکرد: ما سه نوع کارت اعتباری برای استفاده از مترو، استفاده از اتوبوس و کارت بلیت ترکیبی در چرخه حمل و نقل عمومی داریم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد:کارت بلیت های مبلغ دار به میزان دلخواه شهروند شارژ می شوند و در عین حال بر مبنای کیلومتر پیمایش در مترو از شارژ بلیت کسر خواهد شد و شهروند در زمان خروج از ایستگاه مترو تنها هزینه فاصله طی شده در ایستگاه ها را پرداخت می کنند .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه عملکرد کارت بلیت های مدت دار متفاوت از کارت بلیت های مبلغ دار است، گفت: در کارت بلیت های اعتباری یک ساله و مدت دار شهروندان به هر میزان استفاده در طول روز پرداخت هزینه خواهند کرد. این درحالیست که بر اساس جداول براورد هزینه کارت بلیت های یکساله ترکیبی یعنی مشترک بین اتوبوس و مترو 120 هزار تومان به فروش می رسد که تا مبلغ 150 هزار تومان نیز قابلیت استفاده خواهد داشت .

به گفته تشکری هاشمی، رقم در نظر گرفته شده برای کارت بلیت های یک ساله معادل نرم معمول سفرهای درون شهری یک فرد در سال در نظر گرفته شده و چنانچه شهروندی بیش از نرم معمولی از مترو استفاده کند می تواند از کارت شارژ استفاده کند .

وی در ادامه به اجرای طرح ممنوعیت گردش به راست از ابتدای ابان ماه اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی بدعت های غلط در فرهنگ ترافیک ما وجود دارد که ازاد بودن گردش به راست یکی از این ابداعات است .

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه پلیس پیش تر از اینها باید گردش به راست را ممنوع می کرد گفت: متاسفانه اکنون نیز تا ابان ماه به صورت تذکر با تخلف گردش به راست برخورد می شود. این در حالیست که گردش به راست خودرو باید مانند یک تخلف جدی تلقی شده و به صورت جدی با ان برخورد شود.

