فرزندان شاهد سفیران انقلاب هستند/ لزوم تقویت زیربناهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، رییع فلاح جلودار ظهر شنبه در نشست با دختران شاهد شاغل در ادارات استان، تكريم و تجليل از فرزندان شهدا را پاسداشت شهيد و در جهت عزت و كرامت نظام مقدس جمهوري اسلامي بیان کرد و گفت: فرزندان شاه چشم و چراغ مملکت و نظام اسلامی هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان با جنگ تمام عیار به نبرد با نظام اسلامی آمده اند، بیان داشت: شهدا مایه افتخار کشور بوده و عزت و سرافرازی امروز مرهون خون شهیدان والامقام است.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری شهدا ایثارگران یک وجب از خاک میهن به دست دشمن نیفتاد بیان داشت: برای مقابله با جنگ نرم فرهنگی باید از توانمندی فرزندان شاهد بهره گرفت.

استاندار مازندران به مسائل فراروی استان اشاره کرد و دغدغه های فرهنگی را از جمله مسائل بیان و عنوان کرد: با تقویت زیربناهای کشور در حوزه فرهنگ و اقصتاد، مشکلات فراروی رفع می شود.

وی با عنوان اینکه فرزندان شاهد سفیران انقلاب اسلامی هستند از فرزندان شهداء خواست تا در پی کسب علم و مهارت باشند و مشارکتشان در روند توسعه استان مشهود و بارز باشد.

فلاح جلودار، یادآور شد: فرزندان شاهد باید مشكلات و كاستي هاي جامعه را بررسي كرده و به مسئولان انتقال دهيد و با توجه به نقش بانوان در توسعه استان، این نقش باید بصورت سندی مدون تهیه و تدوین شود.

فلاح با اشاره به این که شما فرزندان شاهد چشم و چراغ مملکت و صاحبان اصلی نظام هستید افزود: قدردانی از شما قدردانی از جمهوری اسلام و شهدا است و امروز دشمنان اسلام با نظام جمهوری اسلامی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی وارد جنگ نرم شده اند تا از طریق شبیخون فرهنگی و تحریم اقتصادی مار ابه زانو در آورند.

وی دغدغه فرهنگی و اقتصادی را از مسائل مورد توجه نظام برشمرد و افزود: باید زیر بناهای فرهنگی و اقتصادی کشور تقویت شود تا مشکلات موجود در این زمینه نیز مرتفع شود.

استاندار مازندران با اشاره به توانائیهای فرزندان شاهد تاکید کرد: در تمامی سازمانها و دستگاههای اجرایی باید تواناییها و استعداد فرزندان شاهد در نظر گرفته شود و در مقابله با جنگ نرم و مسائل اقتصادی از فرزندان شاهد استفاده شود.

فلاح با اشاره به جایگاه فرزندان شاهد در ترویج فرهنگ اسلامی افزود: شما در هر جایگاه و مقامی سفیران جمهوری اسلامی هستید و باید بسیار دقیق و حساب شده برخورد کنید.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطر نشان کرد : فرزندان شاهد باید در علم آموزی و کسب مهارت پیش تاز باشند و کمبودها و کاستیهای جامعه را با وفاق و همدلی به مسولین انتقال دهند.

وی با اشاره به جایگاه زنان در توسعه کشورگفت : باید با برگزاری جلسات و نشستها با زنان فرهیخته نظرات و نتایج گفتگوها به صورت دستور العملی کاربردی در جهت سیاست گذاری دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود.

مازندران در دوران دفاع مقدس 10 هزار و 400 شهید تقدم نظام اسلامی کرده است.