  1. استانها
  2. مازندران
۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

فلاح جلودار:

فرزندان شاهد سفیران انقلاب هستند/ لزوم تقویت زیربناهای فرهنگی

فرزندان شاهد سفیران انقلاب هستند/ لزوم تقویت زیربناهای فرهنگی

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران، با پاسداشت هفته دفاع مقدس، از فرزندان شاهد به عنوان سفیران انقلاب اسلامی یاد کرد که در ترویج فرهنگ ناب اسلامی نقش آقرین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رییع فلاح جلودار ظهر شنبه در نشست با دختران شاهد شاغل در ادارات استان، تكريم و تجليل از فرزندان شهدا را پاسداشت شهيد و در جهت عزت و كرامت نظام مقدس جمهوري اسلامي بیان کرد و گفت: فرزندان شاه چشم و چراغ مملکت و نظام اسلامی هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان با جنگ تمام عیار به نبرد با نظام اسلامی آمده اند، بیان داشت: شهدا مایه افتخار کشور بوده و عزت و سرافرازی امروز مرهون خون شهیدان والامقام است.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری شهدا  ایثارگران یک وجب از خاک میهن به دست دشمن نیفتاد بیان داشت: برای مقابله با جنگ نرم فرهنگی باید از توانمندی فرزندان شاهد بهره گرفت.

استاندار مازندران به مسائل فراروی استان اشاره کرد و دغدغه های فرهنگی را از جمله مسائل بیان و عنوان کرد: با تقویت زیربناهای کشور در حوزه فرهنگ و اقصتاد، مشکلات فراروی رفع می شود.

وی با عنوان اینکه فرزندان شاهد سفیران انقلاب اسلامی هستند از فرزندان شهداء خواست تا در پی کسب علم و مهارت باشند و مشارکتشان در روند توسعه استان مشهود و بارز باشد.

فلاح جلودار، یادآور شد: فرزندان شاهد باید مشكلات و كاستي هاي جامعه را بررسي كرده و به مسئولان انتقال دهيد و با توجه به نقش بانوان در توسعه استان، این نقش باید بصورت سندی مدون تهیه و تدوین شود.

فلاح با اشاره به این که شما فرزندان شاهد چشم و چراغ مملکت و صاحبان اصلی نظام هستید افزود: قدردانی از شما قدردانی از جمهوری اسلام و شهدا است و امروز دشمنان اسلام  با نظام جمهوری اسلامی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی وارد جنگ نرم شده اند تا از طریق شبیخون فرهنگی و تحریم اقتصادی مار ابه زانو در آورند.

وی دغدغه فرهنگی و اقتصادی را از مسائل مورد توجه نظام برشمرد و افزود: باید زیر بناهای فرهنگی و اقتصادی کشور تقویت شود تا مشکلات موجود در این زمینه نیز مرتفع شود.

استاندار مازندران  با اشاره به توانائیهای فرزندان شاهد تاکید کرد: در تمامی سازمانها و دستگاههای اجرایی باید تواناییها و استعداد فرزندان شاهد در نظر گرفته شود و در مقابله با جنگ نرم و مسائل اقتصادی از فرزندان شاهد استفاده شود.

فلاح با اشاره به جایگاه فرزندان شاهد در ترویج فرهنگ اسلامی افزود: شما در هر جایگاه و مقامی سفیران جمهوری اسلامی هستید و باید بسیار دقیق و حساب شده برخورد کنید.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطر نشان کرد : فرزندان شاهد باید در علم آموزی و کسب مهارت پیش تاز باشند و کمبودها و کاستیهای جامعه را با وفاق و همدلی به مسولین انتقال دهند.

وی با اشاره به جایگاه زنان در توسعه کشورگفت : باید با برگزاری جلسات و نشستها با زنان فرهیخته  نظرات و نتایج گفتگوها به صورت دستور العملی کاربردی در جهت سیاست گذاری دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود.

مازندران در دوران دفاع مقدس 10 هزار و 400 شهید تقدم نظام اسلامی کرده است.

کد مطلب 2378523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها