عملیات نصب تجهیزات اینترنت پر سرعت تلفن همراه اول درکرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان کرمانشاه، از آغاز عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات جی 3 تلفن همراه اول در استان خبر داد.

کامبیز محجوب با بیان اینکه نصب و راه اندازی تجهیزات جی 3 تلفن همراه موجب ارائه خدمات نوین ارتباطی می شود، ارتقاء از نسل 2 به نسل 3 تلفن همراه را از دیگر مزیت های نصب و راه اندازی تجهیزات جی 3 عنوان کرد.

عملیات اجرایی یک واحد تولیدی در دالاهو آغاز شد

عملیات اجرایی یک طرح تولید نوشیدنی غنی شده آبمیوه، با حضور استاندار کرمانشاه در شهرستان دالاهو آغاز شد.

مجری این طرح اظهار داشت: طرح نوشیدنی غنی شده آبمیوه در زمینی به وسعت هشت هزار و 500 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال احداث می شود که تمامی اعتبارات آن بصورت آورده بخش خصوصی و بدون گرفتن تسهیلات بانکی می باشد.



ولی پور افزود: مرحله اول این طرح در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد که حدود 40 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

آغاز سرشماري از بهره برداران کشاورزي در کرمانشاه

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه گفت: عملیات میدانی چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی در استان کرمانشاه با 200 نیرو در رده معاون فنی و اجرایی، کارشناس فنی و اجرایی و آمارگیر اجرا می شود.

مژگان نمکیان افزود: این سرشماری در استان در 157 حوزه آماری، 2 هزار و 622 روستای دارای سکنه و 31 شهر اجرا می شود که در مناطق روستایی به همه خانوارها و در نقاط شهری به صورت نمونه گیری به خانوارها مراجعه می شود.

انتخابات تشکل های مردم نهاد کرمانشاه برگزار می شود

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، از برگزاری انتخابات تشکل های مردم نهاد کرمانشاه خبر داد و گفت: این انتخابات روز پنجشنبه (10 مهر) برگزار می شود.

مجتبی قبادی با بیان اینکه هم اکنون 218 سازمان مردم نهاد در استان به ثبت رسیده است، یادآور شد: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به این سازمان ها دارد و می توان گفت سمن ها مورد اعتماد کامل دولت قرار دارند.



