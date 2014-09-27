هلال احمر گیلان با تمام توان آماده ارائه خدمات به آسیب دیدگان حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی ثانی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی مدیریت بحران مسئولان و کارشناسان روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان های کشور که در انزلی برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: روابط عمومی ها پیشانی این سازمان عام المنفعه در سراسر کشور هستند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها در بازتاب عملکرد جمعیت هلال احمر در تمامی کشور نقش آفریت هستند، اظهار داشت: هدف از برگزاری جشنواره گلچین هلال در انزلی ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مسافران و آسیب دیدگان حوادث و سوانح در سطح کشور است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان ادامه داد: این جشنواره که برای نخستین بار آن هم به میزبانی گیلان یکشنبه ششم مهرماه امسال برگزار می شود نقطه عطفی برای ارائه گزارش عملکرد این سازمان به مردم بوده و تعامل دوسویه میان مردم با مسئولان مربوطه را بیش از پیش موجب می شود.

وی افزود: با اطلاع رسانی مناسب درباره اقدام های جمعیت هلال احمر جامعه از حضور قدرتمند و پررنگ این جمعیت آگاهی می یابد و این سازمان عام المنفعه در همه حال همراه خود می داند.

خصوصی ثانی با تاکید بر اینکه سازمان جمعیت هلال احمر در همه حال یاری رسان حادثه دیدگان سوانح و بلایا است، گفت: با حضور اهالی هلال احمر در بالایا و سوانح مردم به وجود امدادگران این جمعیت دلگرم می شوند.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره گلچین هلال روز یکشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در مجتمع ایرانگردی و جهانگردی انزلی برگزار خواهد شد.