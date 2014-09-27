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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

خرید طلا با ارز تقلبی توسط باند خانوادگی

خرید طلا با ارز تقلبی توسط باند خانوادگی

اعضای باند توریست های تقلبی که اقدام به خرید طلا با ارز تقلبی می کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، 25 اردیبهشت امسال زنی با مراجعه به کلانتری 150 تهرانسر به مأموران اعلام کرد : در شهرک دریا به عنوان مسافر سوار یک دستگاه خودرو پراید سفید با دو سرنشین شدم . چند ده متر جلوتر از محل سوار شدن من، مسافر دیگری سوار ماشین شد. لهجه این مسافر بگونه ای بود که به نظر می رسید از اتباع کشورهای خارجی است . پس از طی کردن مسافتی و در حالیکه این مسافر در صندلی جلو نشسته بود، درخواست خرید انگشتر طلا از راننده را کرد و راننده نیز پس از گرفتن مقداری پول خارجی ، انگشتر طلای خود را تحویل داد و وانمود کرد که پول خوبی بابت فروش طلا ، از تبعه خارجی گرفته است. به پیشنهاد راننده مبنی بر اینکه این شخص - مسافر خارجی - پول خوبی بابت خرید انگشتر داده مرا ترغیب به فروش طلا و جواهرات همراهم کرد و من نیز به اصرار راننده، دستبند، گردنبند و انگشتر خود به ارزش تقریبی 7 میلیون تومان را فروخته و مسافر خارجی نیز مقداری ارز خارجی به من تحویل داد و من در میدان شیر پاستوریزه پیاده شدم. حتی در زمان پیاده شدن از ماشین، راننده از من طلب شیرینی معامله را کرد و من نیز به تصور اینکه طلا و جواهرات خود را به مبلغ خیلی خوبی فروخته ام چند هزار تومان تحت عنوان شیرینی به راننده پرداخت کردم و بلافاصله برای تبدیل اسکناس های خارجی به پول رایج کشور به صرافی مراجعه کردم . در داخل صرافی بود که متوجه شدم تمامی اسکناس های خارجی تقلبی است.

با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، کارآگاهان با بررسی شکایتهای مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی زنی شدند که به شیوه ای مشابه ، مورد سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته بودند.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام چهره نگاری و بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار ، سه عضو یک خانواده - دو برادر و فرزند یکی از آنها - به عنوان سارقین حرفه ای و سابقه داری شناسایی شدند که بر اساس سوابق دستگیری، هر سه نفر آنها آخرین بار در خرداد سال گذشته به اتهام همین شیوه و شگرد سرقت و کلاهبرداری ، از سوی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و روانه زندان شده بودند .

شعبان 47 ساله ، مکرالدین 43 ساله و مهران 27 ساله از سارقین سابقه دار و حرفه ای هستند که از سال 80 تاکنون به اتهام ارتکاب جرایم مختلف کلاهبرداری ، استفاده از اسکناس های رایج خارجی تقلبی ، تحصیل متقلبانه طلاجات ، نزاع و درگیری ، استفاده از اسناد مجعول ، تخریب اموال عمومی و... ، بارها دستگیر و روانه زندان شده و پس از آخرین دستگیری از سوی پایگاه نهم پلیس آگاهی ، با تأمین قرار از زندان خارج ، متواری و سرقتهای خود را این بار در بزرگراههای منتهی به شهر تهران و همچنین شهرستان های اطراف تهران از سر گرفته بودند .

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به سوابق متهمین در ارتکاب سرقت های مشابه و متواری شدن آنها از مخفیگاهشان در منطقه شهر قدس ، اقدامات پلیسی برای شناسایی آخرین مخفیگاه آنها در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مخفیگاه هر سه متهم در منطقه قلعه حسن خان شناسایی و هر سه آنها ، دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند".

 رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی در انتهای این خبر افزود: با توجه به تعدد مالباختگان زنی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری و سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته و شناسایی تعدادی از شکات ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و هر سه متهم برای تحقیقات و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند . به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری و سرقت قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

کد مطلب 2378537

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