خرید طلا با ارز تقلبی توسط باند خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، 25 اردیبهشت امسال زنی با مراجعه به کلانتری 150 تهرانسر به مأموران اعلام کرد : در شهرک دریا به عنوان مسافر سوار یک دستگاه خودرو پراید سفید با دو سرنشین شدم . چند ده متر جلوتر از محل سوار شدن من، مسافر دیگری سوار ماشین شد. لهجه این مسافر بگونه ای بود که به نظر می رسید از اتباع کشورهای خارجی است . پس از طی کردن مسافتی و در حالیکه این مسافر در صندلی جلو نشسته بود، درخواست خرید انگشتر طلا از راننده را کرد و راننده نیز پس از گرفتن مقداری پول خارجی ، انگشتر طلای خود را تحویل داد و وانمود کرد که پول خوبی بابت فروش طلا ، از تبعه خارجی گرفته است. به پیشنهاد راننده مبنی بر اینکه این شخص - مسافر خارجی - پول خوبی بابت خرید انگشتر داده مرا ترغیب به فروش طلا و جواهرات همراهم کرد و من نیز به اصرار راننده، دستبند، گردنبند و انگشتر خود به ارزش تقریبی 7 میلیون تومان را فروخته و مسافر خارجی نیز مقداری ارز خارجی به من تحویل داد و من در میدان شیر پاستوریزه پیاده شدم. حتی در زمان پیاده شدن از ماشین، راننده از من طلب شیرینی معامله را کرد و من نیز به تصور اینکه طلا و جواهرات خود را به مبلغ خیلی خوبی فروخته ام چند هزار تومان تحت عنوان شیرینی به راننده پرداخت کردم و بلافاصله برای تبدیل اسکناس های خارجی به پول رایج کشور به صرافی مراجعه کردم . در داخل صرافی بود که متوجه شدم تمامی اسکناس های خارجی تقلبی است.

با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، کارآگاهان با بررسی شکایتهای مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی زنی شدند که به شیوه ای مشابه ، مورد سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته بودند.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام چهره نگاری و بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار ، سه عضو یک خانواده - دو برادر و فرزند یکی از آنها - به عنوان سارقین حرفه ای و سابقه داری شناسایی شدند که بر اساس سوابق دستگیری، هر سه نفر آنها آخرین بار در خرداد سال گذشته به اتهام همین شیوه و شگرد سرقت و کلاهبرداری ، از سوی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و روانه زندان شده بودند .

شعبان 47 ساله ، مکرالدین 43 ساله و مهران 27 ساله از سارقین سابقه دار و حرفه ای هستند که از سال 80 تاکنون به اتهام ارتکاب جرایم مختلف کلاهبرداری ، استفاده از اسکناس های رایج خارجی تقلبی ، تحصیل متقلبانه طلاجات ، نزاع و درگیری ، استفاده از اسناد مجعول ، تخریب اموال عمومی و... ، بارها دستگیر و روانه زندان شده و پس از آخرین دستگیری از سوی پایگاه نهم پلیس آگاهی ، با تأمین قرار از زندان خارج ، متواری و سرقتهای خود را این بار در بزرگراههای منتهی به شهر تهران و همچنین شهرستان های اطراف تهران از سر گرفته بودند .

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به سوابق متهمین در ارتکاب سرقت های مشابه و متواری شدن آنها از مخفیگاهشان در منطقه شهر قدس ، اقدامات پلیسی برای شناسایی آخرین مخفیگاه آنها در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مخفیگاه هر سه متهم در منطقه قلعه حسن خان شناسایی و هر سه آنها ، دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند".

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی در انتهای این خبر افزود: با توجه به تعدد مالباختگان زنی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری و سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته و شناسایی تعدادی از شکات ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و هر سه متهم برای تحقیقات و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند . به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری و سرقت قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.