نخستین جشنواره کیش مهر آغاز شد/ نمایش آثار هنرمندان با موضوع مولانا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح نخستین جشنواره کیش مهر پنجشنبه 3 مهرماه در موسسه اکو برگزار شد. در این مراسم هنرمندان، استادان و ریاست موسسه اکو و جمعی از علاقه مندان و فرهنگ دوستان حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم عادل محمددوست دبیر جشنواره گزارشی را درباره بخشهای مختلف این جشنواره ارایه کرد و گفت: جشنواره کیش مهر در 3 بخش برگزار خواهد شد. بخش نمایشگاه آثار هنری با محوریت مولاناست که در موسسه اکو با حضور استادان به نام کشور و چهره ماندگار عرصه خوشنویسی محمد سلحشور برگزار می‏ شود. بخش دوم جشنواره «گذر مولانا» نام دارد که از تاریخ 28 شهریور ماه تا 6 مهر ماه در پارک ایرانشهر برپاست. این گذر شامل برگزاری کارگاه هنرهای تجسمی، ساخت و ارایه محصولات هنری در ارتباط با مولانا و اجرای هنرهای دستی به صورت زنده شامل سفالگری، نگارگری، تذهیب، معرق، قلم زنی و شهر خوانی و مثنوی خوانی و تاتر خیابانی است.

وی در پایان افزود: بخش اصلی جشنواره در روزهای 7 و 8 مهر ماه در تالار اندیشه و با اجرای ژاله صادقیان و سخنرانی ناصر مهدوی و توفیق سبحانی و اجرای زنده محمد معتمدی و علیرضا قربانی برگزار می شود و بخش گالری جشنواره کیش مهر تا روز 8 مهر ماه در موسسه اکو دایر است که آثار خوشنویسی محمد سلحشور، امیر احمد فلسفی، الهه خاتمی، اسرافیل شیرچی و آثار نقاشی مرتضی خلج و عکس‌های بابک برزویه را به نمایش گذاشته است.

این جشنواره از سوی موسسه مردم نهاد «تعالی» و با همکاری حوزه هنری و موسسه فرهنگی اکو برپا شده است.