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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

نخستین جشنواره کیش مهر آغاز شد/ نمایش آثار هنرمندان با موضوع مولانا

نخستین جشنواره کیش مهر آغاز شد/ نمایش آثار هنرمندان با موضوع مولانا

بخش نمایشگاهی نخستین جشنواره کیش مهر که شامل نمایش آثار هنرهای تجسمی با محوریت مولاناست، در موسسه فرهنگی اکو آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح نخستین جشنواره کیش مهر پنجشنبه 3 مهرماه در موسسه اکو برگزار شد. در این مراسم هنرمندان، استادان و ریاست موسسه اکو و جمعی از علاقه مندان و فرهنگ دوستان حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم عادل محمددوست دبیر جشنواره گزارشی را درباره بخشهای مختلف این جشنواره ارایه  کرد و گفت: جشنواره کیش مهر در 3 بخش برگزار خواهد شد. بخش نمایشگاه آثار هنری با محوریت مولاناست که در موسسه اکو با حضور استادان به نام کشور و چهره  ماندگار عرصه خوشنویسی محمد سلحشور برگزار می‏ شود. بخش دوم جشنواره «گذر مولانا» نام دارد که از تاریخ 28 شهریور ماه تا 6 مهر ماه در پارک ایرانشهر برپاست. این گذر شامل برگزاری کارگاه هنرهای تجسمی، ساخت و ارایه محصولات هنری در ارتباط با مولانا و اجرای هنرهای دستی به صورت زنده شامل سفالگری، نگارگری، تذهیب، معرق، قلم زنی و شهر خوانی و مثنوی خوانی و تاتر خیابانی است.

وی در پایان افزود: بخش اصلی جشنواره در روزهای 7 و 8 مهر ماه در تالار اندیشه و با اجرای ژاله صادقیان و سخنرانی ناصر مهدوی و توفیق سبحانی و اجرای زنده محمد معتمدی و علیرضا قربانی برگزار می شود و بخش گالری جشنواره کیش مهر تا روز 8 مهر ماه در موسسه اکو دایر است که آثار خوشنویسی محمد سلحشور، امیر احمد فلسفی، الهه خاتمی، اسرافیل شیرچی و آثار نقاشی مرتضی خلج و عکس‌های بابک برزویه را به نمایش گذاشته است.

این جشنواره از سوی موسسه مردم نهاد «تعالی» و با همکاری حوزه هنری و موسسه فرهنگی اکو برپا شده است.

کد مطلب 2378545

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