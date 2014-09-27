خداحافظي 200 دانش آموز شهر دزفول با مدرسه چادري

حميد قنبري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: 200 دانش آموز مجتمع آموزشي و پرورشي عشايري شهيد آهويي شهرستان دزفول با فضاي كلاسي چادري خود خداحافظي كردند. در آغاز سال تحصيلي جاري تعداد هشت دستگاه كانكس جايگزين اين مجتمع چادري شد.



وي افزود: ساليان متمادي دانش آموزان اين مجمتع در حصاري محدود و فضاي نامناسب چادري مشغول به تحصيل بودند. با استقرار كانكس ها ضمن ايجاد امنيت و ارتقا كيفيت آموزشي از نظر اقتصادي نيز براي اداره مقرون به صرفه شده چون هر سال بايد به علت پوسيدگي چادر نسبت به تعويض آن اقدام مي كرديم.



مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان تصريح كرد: تا قبل از اين مجتمع داراي هشت چادر بود و معلمان و دانش آموزان در شرايط مشقت بار با رنج و درد فراوان مشغول به تدريس و تحصيل بودند كه با استقرار اين كانكس ها موجي از خوشحالي و شادماني فضاي آموزشگاه را فرا گرفت.



قنبري خاطرنشان كرد: از پيگيري نماينده دزفول، مديران كل نوسازي و آموزش و پرورش خوزستان، دفتر عشاير وزارت آموزش و پرورش و ساير مسئولان محلي كه تمهيدات لازم را براي تحصيل بهتر اين دانش آموزان فراهم كردند صميمانه سپاسگذاري مي كنم.



وي عنوان كرد: با پيگيري هاي صورت گرفته و نشان دادن فقر و استضعاف دانش آموزان عشايري فرد خيري كه نخواست نامش فاش شود 470 جفت كفش معادل 6 ميليون تومان براي دانش آموزان عشايري تامين و به اين اداره ارسال كرده است.



مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان بيان كرد: اين مديريت قصد دارد با شناسايي دانش آموزان محروم و دانش آموزان ايتام هداياي خير بزرگوار را به دانش آموزان نيازمند تقديم كند.



قنبري يادآور شد: با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از 14 هزار دانش آموز عشايري در مناطق 14 گانه خوزستان در 573 مدرسه مشغول به تحصيل هستند. اين تعداد دانش آموز توجه سخاوتمندانه خيرين بزرگوار در عرصه ساخت و ساز فضاهاي آموزشي، تامين پوشاك، البسه و لوازم التحرير دانش آموزان نيازمند را مي طلبد.



وي ادامه داد: اميدواريم حركت پربركت اين خير بزرگوار سرآغاز اقدامات نويد بخش بزرگان و خيرين جامعه اسلامي براي تامين امكانات و نيازمنديهاي دانش آموزان عشايري باشد.

