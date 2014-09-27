به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار غلام عسگر کریمیان قبل از ظهر شنبه ضمن بیان این مطلب در یادواره 77 شهید چاراویماق افزود: رهنمودها و تدابیر ارزشمند بنیانگذار انقلاب اسلامی، تمامی معادلات ابر قدرت ها و رژیم بعث عراق را بر هم زد و با اعلام بسیج عمومی، مردم انقلابی و همیشه در صحنه راهی جبهه ها شدند.

وی افزود: دشمن که به طور مستقیم توسط 50 کشور جهان پشتیبانی و حمایت می شد، زمین گیر شد و از آنجایی که توان رویارویی با نیروهای مسلح را نداشت به استفاده از سلاح های شیمیایی و بمباران هوایی روی آورد.

کریمیان با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس حقانیت جمهوری اسلامی را به اثبات رساند، گفت: جنگ ایران و عراق تفاوت بسیاری با دیگر جنگ های جهان داشت و از ویژگی های بارزی مانند حضور اقشار مختلف مردم در کنار نیروهای مسلح و روحیه جهاد و شهادت حاکم بر رزمندگان برخوردار بود.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی در بخش پایانی خود خاطر نشان کرد: هم اکنون نیز دشمن سعی دارد روحیه عاشورایی مردم ایران را از راه های مختلف از آنها بگیرد.

شایان ذکر است شهرستان چاراویماق که با حدود 39 هزار نفر جمعیت در 150 کیلومتری جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد، در طول هشت سال دفاع مقدس 77 شهید تقدیم انقلاب کرده است.