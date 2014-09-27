مازندران بالاترین نرم ساخت تصفیه خانه فاضلاب را در کشور داراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی ظهر شنبه در بازدید از ساخت تصفیه خانه صنعتی محمودآباد، ساخت تصفه خانه را در صیانت و حمایت از محیط زیست موثر دانست و گفت: با ساخت تصفیه خانه، پساب تصفیه شده برای نگداری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی به رشد 15 درصدی ساخت تصفیه خانه محمودآباد اشاره کرد و گفت: ساخت تصفیه خانه های جدید بر اساس شرایط اقلیمی استان و برای تقویت استقرار واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی انجام می شود.

موسوی، با بیان اینکه برای تکمیل ساخت تصفیه خانه فاضلاب محمودآباد 23 میلیارد ریال از اعتیارات داخلی هزینه می شود یادآور شد: این تقصیفه خانه با هوادی دهی گسترده ترکیبی بی هوازی و هوازی احداث می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتیی مازندران، ظرفیت پالایش تصفیه خانه صنعتی محمودآباد را 700 متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و گفت: این طرح بصورت UABR و در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع در دست ساخت است و از پسآب تصفيه شده براي ايجاد و نگهداري فضاي سبز ، در جهت تلطيف و زيباسازي شهركها و نواحي صنعتي استفاده خواهد شد.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.

