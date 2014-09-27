وقوع 314 حادثه مربوط به موتورسیکلت سواران طی هفته گذشته در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته یعنی از ساعت هفت صبح 29 شهریورماه تا هفت صبح پنجم مهرماه هشت هزار و 242 مورد تماس با اورژانس 115 گرفته شد که منجر به انجام هزار و 251 ماموریت شده است که از این ماموریت ها هزار و80 مورد شهری و 141 مورد جاده ای بوده است.

معاون مرکز فوریت های پزشکی قم گفت: متاسفانه 480 مورد از ماموریت ها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است که از این تعداد 397 مورد داخل شهر و 83 مورد نیز در جاده ها بوده است.

وی ادامه داد: این ماموریت ها 595 مجروح برجای گذاشته است که 228 مورد پس از دریافت خدمات اولیه توسط اورژانس 115 به صورت سرپایی درمان شدند و 363 مورد نیز به مراکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.

فراهانی بیان کرد: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران 314 مورد بوده است که در این ماموریت ها 384 نفر مجروح شدند که 174 نفر سرپایی درمان شده و 210 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در یکی از حوادث مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پیکان بایکدیگر در محور کهک سریعا نزدیک ترین آمبولانس پایگاه جاده ای مرکز فوریتهای پزشکی مستقر در محور به محل حادثه اعزام شد که با حضور در محل حادثه، کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از بررسی های اولیه با توجه به وخامت حال چند تن از مجروحین به سرعت درخواست اورژانس هوایی کردند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم ادامه داد: در این حادثه به علت شدت جراحات و آسیب های وارده یک نفر(آقا) قبل از رسیدن آمبولانس در محل حادثه در دم جان سپرد.

فراهانی در ادامه گفت: این حادثه هشت مجروح برجای گذاشت، که چهار نفر از مجروحین بد حال پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط پرسنل فوریتهای پزشکی جهت تکمیل مراحل درمانی با بالگرد اورژانس ۱۱۵ در کمترین زمان به بیمارستان شهید دکتر بهشتی منتقل شدند و چهار نفر دیگر نیز توسط آمبولانس های زمینی به مراکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.

