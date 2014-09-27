فرهنگ دفاع مقدس احیاء و برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر شنبه در گردهمایی فرماندهان دفاع مقدس، رده گردان به بالا با عنوان "قافله خورشید" که با حضور فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و جمعی سرداران و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی تحقق فرهنگ اهل بیت(ع) است.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتماد به خداوند باعث پیروزی نیروهای انقلابی در دفاع مقدس شده است، افزود: باید تلاش شود که فرهنگ اهل بیت(ع) و شهادت در سطح جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به رهبری آگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، افزود: رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) از مخلص‌ترین و خدایی‌ترین انسان‌ها بود که توانست تمام ملت ایران را برای دفاع از این مرز و بوم با خود همراه کند.

وی با بیان اینکه نگذاریم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمرنگ شود، بیان کرد: همه ما در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مسئول هستیم که باید در حد وسع خود دراین زمینه تلاش کنیم.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی ضمن تبریک اول ذی‌الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت زهرا(س)، افزود: جوانان باید با الگو گرفتن از زندگی پر از عشق و صفای حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) زندگی سرشار از زیبایی را برای خود خلق کنند و در این زمینه مسئولان نیز باید جوانان را همیاری کنند.

وی افزود: امام راحل سنت ائمه اطهار، منطق انسانیت و قرآن را احیاء کرد که خانواده معظم شهدای در فرهنگ سازی جامعه نقش بی بدیلی دارند.

وی ایمان، عمل صالح و تواضع نسبت به خدا را از ویژگی‌های مومنان واقعی دانست و گفت: انسان‌های مومن قلبی سرشار از محبت و ایمان دارند چرا که تواضع انسان را به اوج معرفت می‌رساند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پایان یادآورشد: شهداء با خون خود انقلاب ما را آبیاری کردند که انسجام و اتحاد موجود در جامعه به برکت خون شهدا است.