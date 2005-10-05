به گزارش خبرنگار هنري مهر، حضور ستاره سرشناس هاليوودي در نمايش "ريچارد دوم" به كارگرداني ترور نون معروف در حالي است كه نخستين فصل فعاليت او در دنياي نمايش بريتانيا با واكنشهاي متضادي روبرو شد. با وجود استقبال سرد منتقدان از نمايشهايي كه تحت نظارت و مديريت اسپيسي روي صحنه رفت، استقبال تماشاگران به حدي بود كه معمولاً واكنش منتقدان بازتاب چنداني در رسانهها نداشت.
خيليها در بريتانيا اسپيسي را به عنوان نجاتدهنده سالن قديمي الد ويك تيهتر ستايش ميكنند، اما براي نمايشهايي چون "داستان فيلادلفيا" و "سرودهاي ملي" اهميت هنري چنداني قايل نيستند. اين در حالي است كه "ريچارد دوم" به عنوان نمايشي بسيار بزرگ و پرهزينه ميتواند چهره اسپيسي را در مقام مدير هنري الد ويك تيهتر بهبود بخشد.
ستاره فيلمهاي "زيبايي امريكايي"، "محرمانه لسانجلس"، "هفت" و "مظنونين هميشگي" درباره سال اول حضورش در تئاتر بريتانيا ميگويد: "اصلاً پشيمان نيستم. من در حالي وارد اين عرصه شدم كه منتظر انتقاد بودم. درباره نمايش "ريچارد دوم" هم بايد بگويم كه سعي خودم را ميكنم تا نقش اين شخصيت را به عنوان پادشاهي انگليسي به بهترين و قانعكنندهترين نحو ايفا كنم." از ديگر نمايشهاي الد ويك تيهتر در آينده نزديك ميتوان به اجراي صحنهاي يكي از آخرين نمايشنامههاي آرتور ميلر به كارگرداني رابرت آلتمن مشهور اشاره كرد.
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