سهم یک درصدی قدس از فعالیتهای کشاورزی/ 261 کشاورز سرشماری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح طرح سرشماری سراسری کشاورزی قدس اظهار داشت: پایه اصلی انجام هر کاری برنامه ریزی صحیح و منسجم است و خمیر مایه برنامه ریزی نیز اطلاعاتی است که با آگاهی از امور و سرشماری بدست می آید.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های لازم برای کشاورزی در کشور، افزود: استقلال اقتصادی کشور متکی بر کشاورزی است زیرا در ایران آب و زمین مناسب و نیروی انسانی برای کشاورزی وجود دارد و اگر از این ظرفیت ها استفاده صحیح شود کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور می شود.

فعالیت 261 کشاورز در قدس

این مسئول ادامه داد: کشاورزی در واقع یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی کشور است زیرا در بخش کشاورزی با کمترین هزینه و حداقل زمان، شغل ایجاد می شود و به سود می رسد اما صنعت هزینه بسیار بالایی برای ایجاد شغل نیاز دارد و زمان بیشتری هم برای سود دهی لازم است.

فردی تصریح کرد: بخش کشاورزی در شهرستان قدس تنها یک درصد است و 261 نفر کشاورز در این شهرستان فعالیت می کنند اما این دلیل نمی شود که به این بخش توجه نشود بلکه همین میزان اندک کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت و موفق است.

وی اظهار داشت: سرشماری کشاورزی هر 10 سال یکبار در کشور انجام می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آگاهی از مسائل در محصول کشاورزی اثرگذار خواهد بود، از مسئولان جهاد کشاورزی که دبیر اجرایی این طرح هستند انتظار می رود با نظارت بر فعالیت های مامور سرشماری در انجام طرح مذکور دقت بالا داشته باشند.

طبق پیش بینها؛ سرشماری در قدس طی دو هفته تکمیل می شود

همچنین رئیس جهاد کشاورزی قدس عنوان کرد: با توجه به تعداد محدود کشاورزان و اراضی کوچک کشاورزی در قدس پیش بینی می شود سرشماری ظرف مدت دو هفته در این شهرستان انجام شود و با توجه به آمار و اطلاعاتی که جهاد کشاورزی از کشاورزان منطقه دارد، انجام سرشمارس کاری پیچیده نخواهد بود.

مهدی صالحی افزود: شهرستان قدس به لحاظ آماری تکمیل و اطلاعات کشاورزی این منطقه در استان نمونه است و تغییراتی که در این مدت رخ داده از نظر آماری معنی دار نیست به همین دلیل روند آمارگیری در این شهرستان بدون مشکل خواهد بود و پیش بینی می شود که ظرف مدت دو هفته پایان یابد.

در ادامه این مراسم مسئولان به صورت نمادین به همراه مامور سرشماری مراحل ثبت اطلاعات یک کشاورز را انجام داده و از کارگاه تولید ماهیان زینتی بازدید کردند.