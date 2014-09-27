  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

20 میلیارد دلار بار مالی برای مبارزه آمریکا با داعش

20 میلیارد دلار بار مالی برای مبارزه آمریکا با داعش

یک کارشناس بودجه آمریکا میزان بار مالی مبارزه آمریکا با گروه داعش در سوریه و عراق را بالغ بر 20 میلیارد دلار در سال اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " گوردون آدامز "کارشناس آمریکایی مسائل بودجه از دانشگاه امریکن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه همچنین اظهار داشت : مقابله نظامی آمریکا با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه این کشور را متقبل هزینه های مالی و غیر مالی می کند .

وی با بیان اینکه هزینه مالی اقدام نظامی آمریکا علیه داعش سالیانه بالغ بر 20 میلیارد دلار معادل 16 میلیارد یورو خواهد بود، تصریح کرد : اقدام نظامی نیاز به انجام پاره ای آموزش دارد که این خود نیز می تواند بار مالی را در بر داشته باشد .

این در حالی است آمریکا از تصمیم سه کشور بریتانیا، بلژیک و دانمارک برای پیوستن به ائتلاف برخی از کشورهای غربی و عربی، در جنگ علیه گروه  داعش در عراق استقبال کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2378612

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