20 میلیارد دلار بار مالی برای مبارزه آمریکا با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " گوردون آدامز "کارشناس آمریکایی مسائل بودجه از دانشگاه امریکن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه همچنین اظهار داشت : مقابله نظامی آمریکا با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه این کشور را متقبل هزینه های مالی و غیر مالی می کند .

وی با بیان اینکه هزینه مالی اقدام نظامی آمریکا علیه داعش سالیانه بالغ بر 20 میلیارد دلار معادل 16 میلیارد یورو خواهد بود، تصریح کرد : اقدام نظامی نیاز به انجام پاره ای آموزش دارد که این خود نیز می تواند بار مالی را در بر داشته باشد .

این در حالی است آمریکا از تصمیم سه کشور بریتانیا، بلژیک و دانمارک برای پیوستن به ائتلاف برخی از کشورهای غربی و عربی، در جنگ علیه گروه داعش در عراق استقبال کرد.