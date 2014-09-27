برگزاری نشستهای تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در نمایشگاه کتاب تبریز

میترا حیدر تامینی ظهر شنبه ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اختصاص غرفه اختصاصی به انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آذربایجان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، این انجمن برنامه های فرهنگی و آموزشی و نشست های تخصصی را با حضور اساتید مطرح دانشگاه تبریز برگزار خواهد کرد.

وی در تشریح جزییات این خبر گفت: نشست های علمی مانند "سرقت علمی و تبعات فقهی، حقوقی و علمی آن"، "فضای مجازی و چالشی به نام محتوا: بررسی محتوای ملی و بومی در فضای مجازی"، "بررسی نقش و جایگاه آذربایجان در پیشبرد علم و فناوری کشور"و "آسیب­شناسی مطالعه و کتابخوانی در آذربایجان" از جمله برنامه های انجمن خواهند بود که 9 تا 12 مهر از ساعت 18 تا 19:30 در سالن شهریار نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شوند.

حیدر تامینی با اشاره به همکاری اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز در برگزاری این برنامه ها افزود: اجرای برنامه کلینیک کتاب شامل برنامه های کتاب درمانی برای کودکان، اطلاع درمانی، و مشاوره خواندن در طول زمان برگزاری نمایشگاه و از ساعت 17 الی 20 در غرفه انجمن کتابداری و اطلاع رسان ایران شاخۀ آذربایجان در سالن شهریار از دیگر برنامه های این انجمن خواهد بود که این برنامه در روزهای 10 و 11 مهر (پنجشنبه و جمعه) به طور تمام وقت از ساعت 10 صبح تا 20 عصر اجرا خواهد شد.

مسئول کمیته گردهمایی های انجمن کتابداری آذربایجان در پایان اجرای برنامه های قصه خوانی برای کودکان با عنوان "ما برایتان می خوانیم"، کارگاه های معرفی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، جستجو در موتورهای جستجو، نقش مراکز اطلاعاتی در مهندسی فرهنگی کشور، و آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای و مراکز اطلاعاتی طبق برنامه موجود در وبگاه انجمن به آدرس www.azlisa.ir، توزیع بروشورهای تحصصی اطلاع رسانی و لوح فشرده کتاب های گویا برای علاقمندان در غرفه اختصاصی انجمن را از دیگر برنامه های فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده برای نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز عنوان کرد.