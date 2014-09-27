118 کتاب هم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بانک اطلاعات خانه کتاب، آمار کتابهای ثبت شده، تازه‌های نشر، اطلاعات ناشران، کتابفروشان، صحافان و لیتوگرافی‌ها و غیره از سال 1357 تاکنون ثبت شده است. اطلاع‌رسانی از طریق این شماره رایگان است و هزینه‌ای برای تماس گیرنده ندارد.

«خانه کتاب» موسسه‌ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که با هدف ارایه خدمات اطلاع‌رسانی در زمینه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1372 آغاز به کار کرده و پایگاه اینترنتی آن به منظور در دسترس قرار دادن اطلاعات کتابها، در سال 1377 تاسیس شده است.

در بانک اطلاعات خانه کتاب نیز مشخصات کتابشناختی تمام کتابهای که در کشور منتشر می‌شود، به انضمام معرفی کوتاه، تصویر روی جلد و نیز تصور صفحات نخستین هر کتاب (تا قبل از متن اصلی) دو روز پس از اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این پایگاه ثبت شده است.

اطلاعات و راههای دسترسی به ناشران فعال کشور نیز در همین پایگاه قابل دستیابی است.علاوه بر اطلاعات کتابها و ناشران ، مجموعهای از بانکهای اطلاعاتی حوزه کتاب نیز در این موسسه تولید میشود که از طریق این پایگاه قابل دستیابی است.

این بانکها عبارتند از: «بانک نسخه‌های خطی ایران و برخی کتابخانه‌های جهان»، «کتابفروشی‌ها»، «چاپخانه‌ها»، «اهل قلم»، «کاغذفروشی‌ها»، «لیتوگرافی‌ها»، «صحافی‌ها»، «مراکز پخش کتاب»، «تصویرگران»، «طراحان گرافیست»، «ناشران الکترونیک» و «نمایندگان ناشران خارجی».

مخاطبان و افراد علاقه‌مند می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات حوزه نشر به سایت خانه کتاب مراجعه کنند و با شماره 9009003000 تماس بگیرند. اطلاع‌رسانی از طریق این شماره رایگان است و هزینه‌ای برای تماس گیرنده ندارد واحد اطلاع‌رسانی خانه کتاب از ساعت 8 تا 16 پاسخگوی مراجعه کنندگان است.