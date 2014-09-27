ساخت یک بیمارستان سبز به شکل کشتی 

به گزارش خبرگزاری مهر، واسلی کلوکین میلیاردر معروف روسی که در موناکوی فرانسه ساکن است در برنامه ای جاه طلبانه این بیمارستان را می سازد.

وی که عنوان 'بیمارستان سفید' را برای این پروژه برگزیده با این امید اقدام به چنین سرمایه گذاری هنگفتی کرده که بیماران واهمه ای از حضور در مراکز درمانی نداشته باشند.

به همین دلیل وی عنوان کرده این پروژه نخستین بیمارستانی است که هیچ کسی با حضور در آن دچار ترس و اضطراب نمی شود.

در طرح نهایی بیمارستان چهار برج شبیه بادبانهای مرتفع دیده می شود که در کنار مجموعه سونا و جکوزی کل بیمارستان را تشکیل می دهند.

نکته جالب توجه درخصوص این بیمارستان این است که تمامی کارکنان و تیم های پزشکی لباسهایی شبیه ملوانان به تن می کنند. در این بیمارستان از سیستم نورپردازی پیشرفته و فناوریهای سبز برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی به کار گرفته شده است.

قرار است این بیمارستان فوق مدرن در تونس ساخته شود.