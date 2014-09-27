25 درصد از فعالیت های سازمان بهزیستی کشور اثر بخش نیست/ ناموفقیت بهزیستی در رساندن پیام های خود به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی ظهر شنبه در همایش علمی و کاربردی معاونان مشارکتهای مردمی بهزیستی کشور در اصفهان اظهار داشت: سازمان بهزیستی تاکنون نتوانسته ادبیاتش را به لایه های مختلف مردم برساند.

وی بیان داشت: کارشناسان و معاونان مشارکتهای مردمی بهزیستی موظف به شناساندن خدمات بهزیستی به جامعه هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: نیروهای سازمان به لحاظ مشغله های بسیار دچار افت ها و خستگی هایی بسیاری شده اند در حالی که رسیدگی به وضعیت معیشتی و مباحث انسانی از ضروریات است.

وی افزود: بهزیستی با بیش از 30سال عمر، سازمان جدیدی نیست و در مرحله نوسازی و نو شدن قرار دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: اگر برای نوسازی و تغییر و تحولات این سازمان دیر اقدام کنیم تاثیر 159 برنامه این سازمان برای مددجویان و نیازمندان در تردید باقی می ماند.

وی اضافه کرد: در بررسی های این نتیجه بدست آمده است که 19 تا 25 درصد از فعالیت های ما اثرگذار نیست و نسبت به پولی که خرج می شود سود آنچنانی ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: دولت اجتماعی کنونی، فرصتی برای ارتقا و به اوج رساندن این سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان نیازمند یک سند تعالی است زیرا برنامه راهبردی تنها به یک برنامه ختم می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه این سند در اصل یک هویت برای بهزیستی محسوب میشود ، اعلام کرد: بررسی اولیه نشان داد که تنها هفت کشور در دنیا مجهز به این سند هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: داشتن سند تعالی، این سازمان را به محلی برای رجوع متفکرین و دانشمندان تبدیل می کند.