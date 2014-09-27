به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی سیادتی قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در خصوص سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این ستاد در راستای تحقق بند یک سیاست های ابلاغ شده مبنی بر کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان می کوشد تا با اتخاذ تصمیم های درست برای تدوین چشم انداز بالا دست سند صنایع فرهنگی و هنری گام موثر بردارد.

وی افزود: برای تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام در ابتدا می بایست سند فوق تدوین شود تا به تبع آن فعالیت ها و سیاست های دستیابی به آن ترسیم شده و در نهایت اجرایی شود.

تدوین نظام ملی نوآوری صنایع فرهنگی

سیادتی به تدوین و تنظیم "نظام ملی نوآوری صنایع فرهنگی " با مشارکت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تحقق بند یک سیاست های کلی علم و فناوری اشاره و خاطرنشان کرد: برای تنظیم این نظام که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است 17 پنل تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: کارگروه اصلی تدوین این نظام از 9 ماه پیش شکل گرفته و هم اکنون یک کارگروه کارشناسی نیز در این باره فعال شده است، تا در کنار برگزاری پنل های تخصصی یادشده زنجیره بازیگران حوزه صنایع فرهنگی را به هم متصل کند.

به گفته سیادتی پس از اتخاذ این تصمیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور مستقیم دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری قرار بر این شد تا 12 پنل تخصصی باقی مانده با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شود تا از این طریق تمامی حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

وی ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام را مستلزم ارایه عملکرد قوی در تمامی حوزه ها بویژه صنایع فرهنگی هنری دانست و افزود: در این ستاد به دنبال آنیم به مرحله ای برسیم که با آسیب شناسی و شبکه سازی حوزه فرهنگ و هنر به الگوی دیگر کشورهای جهان تبدیل شویم.

حمایت از علوم انسانی

قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حمایت از علوم انسانی در این ستاد می تواند در قالب تهیه محتوا و مطلب برای صنایع فرهنگی و هنری صورت پذیرد.

سیادتی از حمایت مراکز رشد به منظور تحقق بند 5-2سیاست های کلی علم و فناوری خبر داد و تصریح کرد: به همین منظور تاکنون مرکز صنایع فرهنگی هنری اصفهان از این حمایت ها بهره مند شده است. همچنین طبق رایزنی های انجام شده با مرکز رشد زیارت در مشهد الرضا (ع) این مرکز نیز مورد حمایت معاونت علمی قرار می گیرد.

به گفته وی مراکز رشد در حال ایجاد و اخذ مجوز فعالیت نیز از این امر مستثنی نیستند و مورد حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند.

گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری

قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: در آینده نیز مراکز رشدی در یزد، همدان و قم و سایر مراکزی که در این زمینه فعالیت نمایند حمایت صورت خواهد گرفت.

سیادتی حمایت ازتقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور را از جمله موارد ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب در سیاست های کلی علم و فناوری دانست و افزود: از آنجا که در سبد کالایی تعریف شده برای شرکت های دانش بیان بیشتر به علوم سخت پرداخته است جای خالی علوم نرم احساس می شود با تعریف سبد کالایی جدید مرتبط با این امر از این پس شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فرهنگی و هنری نیز می توانند به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: این ستاد به منظور احیای تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری اقدام به طراحی پارک شکوه تمدن ایرانی اسلامی کرده است.

به گفته وی در این پارک تاریخ علمی فرهنگی مسلمانان و ایران مدون شده و با بهره گیری از علم روز در معرض دید عموم قرار می گیرد.

حمایت از بخش خصوصی در قالب های مختلف هنری

قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت بخش خصوصی در قالب های مختلف هنری از جمله سینما و تئاتر خبر داد و گفت: در این ستاد به دنبال آنیم تا با بهره گیری از علم روز دنیا و کسب دانش فناوری های نوین مبحث معرفی مفاخر ایران زمین را به طور جدی پی گیری کنیم.

وی یادآور شد: هم اکنون مبحث شبیه سازی اماکن باستانی، تاریخی ایران زمین در دستور کار این ستاد قرار دارد. در اجرای این برنامه می کوشیم تا با بهره گیری از علم روز دنیا که در حال کسب آن هستیم اماکن یادشده را معرفی کنیم. همچنین تجاری سازی این برنامه در دستور کار ستاد قرار دارد.

سیادتی تحقق این مهم را نشان دهنده توانمندی مردم ایران زمین دانست و گفت: جذب گردشگر به کشور و ایجاد درآمدزایی برای افراد از دیگر اهداف اجرایی کردن این طرح است.

وی به بند 1-5 سیاست های کلی علم و فناوری اشاره و تصریح کرد: از جمله اهداف برنامه های تعریف شده در ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانمند سازی و تجاری سازی صنایع فرهنگی و هنری است و این امر نیازمند تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط را از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: اگرچه در تحقق امر یاد شده ستاد نقش اجرایی ندارد اما می کوشد تا با پی گیری و حمایت از روند اجرایی قانون های مرتبط با این موضوع و منع الگوبرداری صاحبان ایده از کشورهای غربی به این خواسته رهبری جامه عمل بپوشاند.

ثبت و ضبط بانک ایده در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گفته وی برای تحقق حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط به دنبال ثبت و ضبط بانک ایده در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.

سیادتی با بیان اینکه در راستای تحقق بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری ستاد از مبحث صادرات دانش بنیان و متکی بر فناوری بومی حمایت می کند، گفت: این حمایت مشمول صادرکنندگان صنایع دستی و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی هنری می شود.

وی تصریح کرد: ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور حمایت از حوزه زیرساختی صنایع فرهنگی و هنری در نظر دارد تا با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و موسسه استاندارد اقدامات حمایتی انجام داده و زیرساخت های استاندارد سازی محصولات و فرآیندها را فراهم سازد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تسهیل شرایط صادرات گمرکی برای فعالان صنایع فرهنگی هنری خبر داد و افزود: در این راستا به دنبال ایجاد گمرک تخصصی این حوزه در کشور هستیم.

به گفته وی این ستاد با همکاری موسسه استاندارد به دنبال تولید، تدوین و در مرحله بعد ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در حوزه صنایع فرهنگی و هنری است.

تحقق قطعع واردات در صنایع فرهنگی و هنری

سیادتی تحقق بند 2-6 را مستلزم تجاری سازی صنایع فرهنگی و هنری دانست و اظهار کرد: اگر این امر محقق شود بسیاری از واردات کشور در این حوزه قطع شده و در مقابل خون حیات در رگ های بخش صادرات جاری خواهد شد.

وی به استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای جامه عمل پوشاندن به منویات رهبری در بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری تاکید کرد و گفت: در بهره گیری از این ظرفیت حفظ شئونات ایرانی اسلامی در حوزه صنایع فرهنگی و هنری مورد توجه قرار می گیرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عجولانه عمل کردن در پیاده سازی سیاست های کلی علم و فناوری را از جمله آسیب های تحقق آن دانست و یادآور شد: بررسی های کارشناسی شده بندهای این سیاست، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی در میان مسئولان ذیربط طریق دستیابی به این مهم را هموار می کند.