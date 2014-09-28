علی شاه نظری قائم مقام مدیر اجرایی طرح کلان "دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که جبران کمبود آب و استفاده از تکنولوژی های نوین برای نمک زدایی آب های شور اهمیت پیدا می کند این طرح به عنوان یک طرح کلان ملی مطرح شد تا با اجرایی شدن آن مشکلات آبی در کشاورزی برطرف شود.

عضو گروه مهندسی آب با بیان اینکه اجرای این طرح به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به عنوان مجری محوری و دانشگاه های بابل و یزد به عنوان همکار واگذار شد،عنوان کرد: این طرح ملی با دو هدف کسب فناوری و بومی سازی دانش نمک زدایی در کشور و ساخت تجهیزات مناسب برای نمک زدایی آب های شور است تا ضمن رفع بخشی از کمبود آب کشور، بتوان با توجه به ارزش افزوده زیاد، اقدام به صادرات این تکنولوژی به سایر کشورها کرد.

شاه نظری با اشاره به اینکه معرفی گیاهان قابل کشت با منابع آب شور کشور یکی دیگر از اهداف این پروژه است اظهار داشت: با توجه به کمبود آب شیرین و مشکلات منابع آبی کشور، این پروژه در جهت استفاده از آب شور در بخش های مختلف صورت می گیرد.

مجری طرح کلان ملی استفاده از دانش و فناوری برای بهره وری از آب دریا، اذعان داشت: با اجرایی شدن این طرح چالش های منابع آبی جبران می شود.

وی با بیان اینکه این طرح با اهداف دیگری که در پیشبرد صنعتی و امنیت غذایی کشور می تواند موثر باشد، پیش می رود افزود: توسعه تکنولوژی ساخت آب شیرین کن ها و بومی سازی آن، توسعه کشاورزی در اراضی شور، گسترش مرز علم و دانش در زمینه تکنولوژی های انتقال ژن و تولید بذر مقاوم به شوری، رفع وابستگی کشور به بیگانگان در زمینه تکنولوژی های نمک زدایی از آب شور، توسعه صادرات دستگاه های آب شیرین کن و فناوری های مرتبط از فواید اجرایی شدن این طرح در بخش صنعت هستند.

شاه نظری با بیان اینکه این طرح در توسعه و بومی سازی تکنولوژی ساخت آب شیرین کن ها موثر است، تاکید داشت: از این طریق می توان به توسعه کشاورزی در اراضی شور، گسترش مرز علم و دانش در زمینه تکنولوژی های انتقال ژن و تولید بذر مقاوم به شوری، رفع وابستگی کشور به بیگانگان در زمینه تکنولوژی های نمک زدایی از آب شور، توسعه صادرات دستگاه های آب شیرین کن و فناوری های مرتبط رسید.

وی با اشاره به اینکه اکنون فاز صفر این طرح به اتمام رسیده و در مرحله تصویب شرح خدمات فاز یک هستیم یادآور شد:درمطالعات فاز صفر مشخص شده که علاوه بر اهداف اصلی با اجرایی شدن این طرح کلان ملی به کاربردهای دیگر از جمله استفاده از گیاهان شورپسند برای تولید محصولات دارویی به جای استفاده از ترکیبات صنعتی و گیاهان دارویی متداول، تولید نمک از آب دریا به جای استفاده از نمک های موجود در کویر، ارزیابی تولید بیوسوخت از هالوفیت ها با هدف جایگزینی با سوخت های متداول، استفاده از گیاهان جنگلی شورپسند در تولید محصولات سلولزی با هدف جایگزینی آن با گیاهان جنگلی متداول، کاربرد ورمی کمپوست برای افزایش تحمل به شوری محصولات کشاورزی و باغی به جای استفاده از روش های متداول، استفاده از آب شور در پرورش گیاهان مرتعی، بیابان زدایی با استفاده از روش های نوین، استفاده از گیاه سالیکورنیا در مصارف دامی و محصولات جانبی آن اشاره شده است.

قائم مقام مدیر اجرایی این طرح کلان اعلام کرد: فاز صفر این طرح تنها 6درصد طرح را شامل می شود که با این وجود 6درصد طرح به انجام رسیده است.

وی از بهره برداران این طرح کلان ملی توضیح دادوگفت: بسیاری از بخش ها و صنایع وابسته به آب و مصارف آبی از جمله بخش کشاورزی، به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب و بخش صنعت در تولید غشاها و دستگاه های شیرین کننده آب به عنوان بخش های اصلی طرح و از طرف دیگر صنایعی مانند شیلات و بیوتکنولوژی که می توانند آب های شور را به طور مستقیم و یا با مقادیر مختلف شیرین سازی کنند،از بهره برداران طرح استفاده از آب دریا و آب های شور باشند.

شاه نظری افزود: دستگاه سفارش دهنده این طرح وزارت جهاد کشاورزی است و بهره برداران از طرح می توانند وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دفاع، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي نیز باشند.

وی با بیان اینکه مدت اجرایی شدن این طرح 3 ساله است، گفت: به دلیل اینکه اکنون بحران آب در کشور مطرح است اجرای این طرح می تواند به دلیل استفاده از آب شور در کاربرد های مختلفی اعم از صنعت، آب شرب، کشاورزی و فناوری زیستی مورد اهمیت و اولویت باشد.

شاه نظری با توضیح اینکه البته اجرایی شدن این طرح می تواند در تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی منابع آب شور کشور موثر باشد، خاطر نشان کرد: این طرح به مشخص شدن اثرات زیست محیطی و بهداشتی شیرین سازی و استفاده از آب شور، اثرات اقتصادی اجتماعی شیرین سازی و استفاده از آب های شور، تدوین برنامه آموزشی و فرهنگی خواهد شد.

وی از بودجه اختصاص یافته به طرح "دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت" توضیح داد و گفت: کل بودجه تعیین شده به این طرح 10 میلیارد تومان است که تا کنون تنها نزدیک به یک میلیارد تومان از سوی عتف به این طرح اختصاص یافته است.