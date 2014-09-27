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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

لباف خانیکی:

آشنايي با صنعت گردشگري بايد از محتواي آموزشي در مدارس آغاز شود

آشنايي با صنعت گردشگري بايد از محتواي آموزشي در مدارس آغاز شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مديركل ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: مسئولين آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌ها بايد مفاهيم و رويكردهاي مربوط به صنعت گردشگري و سفر را به صورت ملموس و عيني در محتواهاي درسي دانش آموزان بگذرانند.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلي لباف خانيكي ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ گردشگري در دبيرستان آريا مصلي‌ن‍‍ژاد مشهد، با تاكيد بر جايگاه صنعت گردشگري در رشد و اعتلاي فرهنگ جامعه اظهار كرد: صنعت گردشگري در فرهنگ، اقتصاد و آگاهي افراد جامعه نقش بسزايي دارد اما متاسفانه هنوز توجهي به اين صنعت نشده و در حاشيه باقي مانده است.

لباف خانيكي در ارتباط با پيشينه تاريخي كشور در زمينه توجه به صنعت گردشگري گفت: كشور ما در طول تاريخ هميشه در زمينه صنعت گردشگري پيشرو بوده است تا آنجا كه در شاهنامه فردوسي و آنچه از تاريخ فرهنگي ايرانيان ديده مي‌شود هميشه از سفر به‌عنوان عامل آگاهي و رشد جامعه ياد مي كردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: مسئولين آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌ها بايد مفاهيم و رويكردهاي مربوط به صنعت گردشگري و سفر را به صورت ملموس و عيني در محتواهاي درسي دانش آموزان بگذرانند.

وي در ادامه به نقش اردوهاي گردشگري وي‍ژه دانش‌آموزان اشاره كرد و گفت: ما بايد براي آشنايي و اطلاع‌يابي بيشتر دانش آموزان نسبت به جاذبه‌هاي علمي،‌ فرهنگي و تاريخي كشور از طريق برگزاري اردوهاي گردشگري اقدام كنيم و در همين راستا اداره ميراث فرهنگي آمادگي خود را براي همكاري با آموزش و پرورش به منظور برگزاري اردوهاي دانش آموزي اعلام مي‌كند.

در ادامه اين مراسم، مدیر آموزش و پرورش ناحیه هفت مشهد به بحث زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري اشاره كرد و گفت: زیرساخت‌های صنعت گردشگری می‌تواند از طريق نگاه تحقيقي و پژوهشي در آموزش و تحقیقات کاربردی شود. براي اين منظور آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا در بخش آموزش دانش‌آموزان و مدیران با تمام توان ورود پیدا کند.

ابوالحسن حقيقي افزود: باور ما اين است كه صنعت گردشگری توانايي اين را دارد كه نقش بسزايي را در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كشور داشته باشد و با حفظ پاسداشت این صنعت، در راستای اعتلای ایران اسلامی حركت كند.

کد مطلب 2378669

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