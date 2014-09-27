ستاد ازدواج دانشگاه آزاد تشکیل شد/حق الزحمه استادان راهنما افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری امروز حمید میرزاده، معاونان دانشجویی، سنجش و پذیرش، فرهنگی،برنامه ریزی، بین الملل و اداری مالی هم حضور داشتند و با صلاحدید رئیس دانشگاه آزاد، سخنرانی می کردند.

معاون دانشجویی: ستاد ازدواج در دانشگاه آزاد تشکیل شد

به گزارش مهر، سعید کاردار معاون دانشجویی در این نشست خبری، اظهار داشت: برای ورود تا خروج دانشجویان در مقطع کارشناسی دانشگاه مبلغ 436 میلیارد تومان به علت عدم افزایش شهریه تا 25 درصد، ضرر مالی تحمل می کنیم. البته خبر خوش اینکه با توجه به افزایش میزان شهریه، دانشجویان می توانند تا 50 درصد شهریه خود را با وام، پرداخت کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در ادامه از تشکیل ستاد ازدواج به ریاست میرزاده در این دانشگاه خبر داد و افزود: با فشارهای وارده از سوی رئیس دانشگاه آزاد، ستاد ازدواج به ریاست میرزاده در این دانشگاه تشکیل شد و برای دانشجویان جهیزیه و کالاهای اساسی به صورت اقساط در نظر گرفته می شود.

به گفته کاردار، تا پایان سال جاری برای 22 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد از طریق منابع تامین شده، کمکهای مادی و معنوی اختصاص می یابد.

معاون فرهنگی: آیین نامه های اشتباه مانع برگزاری کرسیها شد

طاها هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در این نشست خبری با بیان اینکه برخی آیین نامه ها در مدیریت گذشته، مانع برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی می شد، گفت: به زودی آیین نامه جدید کرسیهای آزاد اندیشی از سوی شورای اسلامی شدن دانشگاهها ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه آنطور که مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند، کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها به خوبی اجرا نشد، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه های قبلی، برخی تفکرها حذف شده بودند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، ابراز امیدواری کرد که با تصویب آیین نامه جدید، کرسیهای آزاد اندیشی امسال گسترده تر از دوره های گذشته در این دانشگاه برگزار شوند.

معاون سنجش و پذیرش: نام بورسیه های مسئله دار را رسانه ای نمی کنیم

مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در این نشست خبری، گفت: در فرایند سنجش و پذیرش چند اصل وجود دارد که اگر هر یک از این اصول رعایت نشود فعالیت غیرقانونی اعمال شده است. پذیرش دانشجویان به صورت شفاف و از طریق فراخوانهای عمومی صورت می گیرد، در این فرایند تمام داوطلبان برای ورود به دانشگاه شانس یکسان دارند. بنابراین شرکت در کنکور و ثبت نام برای ورود به دانشگاه یک سند پذیرش به شمار می آید.

وی ادامه داد: در فرایند پذیرش دانشگاه آزاد متاسفانه عده زیادی بدون طی کردن این مراحل و به صورت دستوری وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه شده بودند و احراز هویت نشدند. برخی واحدهای دانشگاه آزاد با اطلاع از این وضعیت، مسئولان را در جریان قرار دادند و با دستور رئیس دانشگاه آزاد اجازه ادامه تحصیل به این افراد داده نشد مگر اینکه مشکلشان به صورت قانونی برطرف شود.

علوی فاضل تاکید کرد که آبروی این افراد مهم است و اسامی شان رسانه ای نمی شود.

معاون برنامه ریزی: کاهش وابستگی به شهریه ها تا 40 درصد

فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد در این نشست خبری با بیان اینکه دانشگاه آزاد در برنامه های خود، کاهش وابستگی به شهریه را در دستور کار دارد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، دانشگاه آزاد باید تا سال 96، وابستگی خود را به شهریه تا 40 درصد کاهش دهد.

وی ادامه داد: یک راه کاهش وابستگی به شهریه ها، فعال تر کردن شرکتهای دانش بنیان و گسترش سرمایه گذاری هاست.

معاون بین الملل: همکاری دانشگاه آزاد با سایر کشورهای جهان

به گزارش مهر، انگجی معاون بین الملل دانشگاه آزاد هم در این نشست خبری حاضر شد و گفت: میزان پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته 10 برابر شده است. سال گذشته 30 دانشجو و تاکنون 400 دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد جذب شده اند که نشاندهنده وجود پتانسیل بالای جذب دانشجوی خارجی در داخل کشور است.

وی درباره دانشجویانی که در واحد افغانستان تحصیل می کنند، اظهار داشت: دانشجویان این دانشگاه با مشکل رفت و آمد مواجه بودند، دانشگاه آزاد در واحد مشهد شرایطی فراهم کرد و محلی برای این دانشجویان اختصاص یافت. منطقه گلبهار برای حضور این دانشجویان آماده شد.

انگجی همچنین از پذیرش 8 دانشجوی تاجیکی در دانشگاه آزاد خبر داد و اظهار داشت: همچنین در تاجیکستان و عمان، واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد ایجاد می شوند؛ در همکاری با کشورها ابتدا کشورهای همسایه سپس همکاری با کشورهای اروپایی در دستور کار قرار می گیرد.

معاون پژوهشی: حق الزحمه استادان راهنما افزایش یافت

ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهشی دانشگاه از افزایش حق الزحمه استادان راهنما خبر داد و گفت: این حق الزحمه در دو بخش پرداخت می شود اما بخش دوم پرداخت آن بستگی به میزان تولید علم و ثبت اختراعات استادان دارد.