دولت بوسني فهرست عاملان كشتار مسلمانان سربرنيتسا را تهيه كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، دولت بوسني و هرزگوين فهرست محرمانه اي را تهيه كرده است كه شامل اسامي بيش از نوزده هزار نفر از كساني است كه در ژوئيه سال 1995 و زمان قتل عام بيش از هفت هزار تن از مردان مسلمان ساكن سربنتيسا در اين منطقه خدمت مي كردند.

بنابر اين گزارش، حدود 900 تن از اين افراد هنوز هم به عنوان كارمندان دولت و افراد ارتش و پليس در منطقه جمهوري خودمختار بوسني و هرزگوين مشغول به كار هستند .

تهيه اين فهرست بخشي از روند همكاري دولت بوسني با تحقيقات بين المللي در مورد جنايات جنگي در جنگ داخلي بوسني و هرزگوين است كه تحت فشار جامعه جهاني به جريان افتاده است.

از دولت بوسني خواسته شده است كه ارتكاب جنايات جنگي توسط ماموران صرب را بپذيرد و در پيگيري عاملان جنايات جنگي با مراجع بين المللي همكاري كند.

به گفته منابع بوسني، تهيه اين فهرست به اين معني نيست كه تمام افرادي كه هنگام وقوع قتل عام در منطقه بودند در اين ماجرا دست داشتند هرچند اسامي تعدادي از كساني كه پيشترنيز به عنوان مسئولين صدور دستور قتل عام شناسايي شده بودند در اين فهرست ديده مي شود.

مقامات بوسني متعهد شده اند كه به پرونده 892 نفري كه هنوز در مشاغل دولتي خدمت مي كنند، رسيدگي كنند.

اين فهرست در عين حال به ماموران رسيدگي به جنايات جنگي در بوسني امكان مي دهد تا تصوير كامل تري از واقعه سربرنيتسا به دست آورند.

تا كنون راتكو ملاديج، فرمانده ارتش صرب بوسني در زمان قتل عام سربرنيتسا، و رادوان كاراديج، رهبر تشكيلات دولتي در آن زمان رسما به ارتكاب جنايات جنگي متهم شده اند.

با اين وجود هنوز هم تعدادي از كساني كه به عنوان متهمين اين واقعه تحت پيگرد قرار دارند دستگير نشده اند و گفته مي شود در بوسني يا جمهوري صربستان و مونته نگرو مخفي هستند.



از حادثه كشتار هزاران مرد و نوجوان مسلمان ساكن سربرنيتسا به دست نيروهاي صرب با عنوان فجيع ترين كشتار غيرنظاميان از زمان پايان جنگ دوم جهاني ياد مي شود .اين قتل عام بخشي از تاريخ تلاش مردم بوسني براي ايجاد يك كشور مستقل است كه با اعلام استقلال بوسني در سال 1992 آغاز شد.



جمهوري بوسني در حال حاضر از سه جمهوري خودمختار صرب در شرق، كروات در شمال و بوسني در مركز تشكيل يافته است و رهبري كشور بر عهده شورايي متشكل از روساي جمهوري اين سه منطقه است كه با راي مستقيم ساكنان آنها براي دوره هاي چهارساله انتخاب مي شوند و هر هشت ماه يكبار، به طور دوره اي رياست شورا را در دست مي گيرند.

جمهوري بوسني حدود چهار ميليون جمعيت دارد كه 48 درصد آن را بوسنيايي هاي اكثرا مسلمان، 37 درصد را صرب هاي اكثرا ارتدوكس، 14 درصد را كروات هاي اكثرا كاتوليك و بقيه را ساير اقوام تشكيل مي دهند.